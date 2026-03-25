Altın yükselişe geçti: Ateşkes beklentisi ile yüzde 2 arttı

ABD Başkanı Trump'ın İran ile ateşkes yapılabileceğine dair açıklamaları ile yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T09:35+0300

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma için müzakerelerin devam ettiğini duyurmasıyla yükselişe geçti. Gümüş de altına paralel yükseliş göstermeye başladı.Ons altın fiyatlarıOns altın sabah 08:00 itibarıyla düne göre yüzde 2,1 yükselişle 4567 dolar seviyesinde seyrediyor.Gram altın ne kadar?Gram altın düne göre yüzde 2,1 yükselişle 6513 TL'den alıcı buluyor.Spot gümüş yüzde 3 yükselişle 73,44 dolar seviyesinde.Ons gümüşOns gümüş güne 71,34 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,09 dolar, en yüksek de 74,55 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,61 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüş ne kadar?Gram gümüş güne 103,2 liradan başladı. Gün içinde en düşük 102,8 lira, en yüksek de 107,8 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 106,5 liradan alıcı buluyor.

