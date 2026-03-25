Hande Erçel hakkında yakalama kararı: İlk açıklama geldi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'den açıklama geldi... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T11:44+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/genc-ciftlere-250-bin-tl-faizsiz-kredi-destegi-kimler-yararlanabilecek-1104483278.html
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.
Ünlü isimler listede yer aldı
Hakkında işlem yapılan isimler arasında Fikret Orman, Hakan ve Kerim Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan ve Hande Erçel gibi kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler de yer aldı.
Yurt dışındaki isimler için yakalama kararı
Yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu Hande Erçel ile Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Hande Erçel’den açıklama geldi
Hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."