İngiliz üsleri adayı ‘tehlikeye atarken’ Güney Kıbrıs’ta, İngiltere'ye öfke büyüyor

Son günlerde adada ‘İngiliz üsleri gitsin’ sloganları duyulurken, tepkiler bu hafta başında şüphelenilen İran yapımı bir drone’un RAF Akrotiri üssüne isabet etmesinin ardından başladı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran füze hedeflerine yönelik “savunma amaçlı saldırılar” için İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi. Bu karar, Güney Kıbrıs’ta İngiliz askeri varlığına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.‘Sömürge döneminin kalıntısı’Birleşik Krallık, Güney Kıbrıs üzerinde iki egemen üs bölgesi olan Akrotiri ve Dhekeli’yı bıraktı. Birçok Güney Kıbrıslı için bu düzenleme, ülkenin yalnızca kısmen egemen olduğu anlamına geliyordu.Katar merkezli Al Jazeera’ye konuşan Akrotiri üssü yakınlarında yaşayan bir oyuncu ve sunucu olan Melanie Steliou Nicolau, “Bana göre Kıbrıs hiçbir zaman gerçek anlamda sömürgeden arındırılamadı” dedi.Üs, İsrail’e de destek sağladıEkonomik olarak adaya fayda sağlayan bir kira anlaşmasının parçası olmayan üsler, Birleşik Krallık’ın Ortadoğu’daki askeri operasyonları için de çıkış noktası olarak kullanıldı. Akrotiri’den kalkan uçaklar Irak ve Libya’daki kampanyaları destekledi, daha yakın zamanda ise üs, Gazze’de 70 bini aşkın kişinin öldüğü operasyonlarda İsrail’e destek sağlamak için kullanıldı.Gazze’ye yönelik uçuşlar Ekim ayında araştırmacı haber platformu Declassified UK, Gazze’deki operasyonun ilk iki yılında İsrail’in savaşına bağlı 600’den fazla gözetim uçuşunun Kıbrıs’tan gerçekleştirildiğini bildirdi. Habere göre, bir ABD savunma şirketi 2024’te Gazze’de bir mülteci kampına yapılan ve 30’dan fazla Filistinlinin öldüğü saldırıdan önce gözetim faaliyeti yürütmek üzere görevlendirilmişti.‘Kıbrıslılar için avantaj yok’Körfez’deki üslerin aksine, Akrotiri ve Dhekelia fiilen Birleşik Krallık’ın kontrolündeki kalıcı topraklar olarak yönetiliyor. 1960’taki bağımsızlık düzenlemeleri kapsamında Birleşik Krallık, Kıbrıs’a mali yardım sağlamıştı, ancak ödemeler 1960’ların ortasında adadaki huzursuzluklar nedeniyle sona erdi.Adadaki aktivistlere göre, üslerde çalışan Kıbrıslıların gelirleri dışında adanın bu varlıktan ekonomik bir fayda sağlaması söz konusu değil. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, drone savunmasını güçlendirmek amacıyla adaya bir savaş gemisi ve iki Wildcat helikopteri gönderdiğini açıkladı. Bu adım, Kıbrıs’ın hedef olmaya devam edebileceği endişelerini artırdı.
