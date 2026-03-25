Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Baba Kadayıfçıoğlu hakkında karar verildi
İstanbul'da futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, 2026-03-25, Sputnik Türkiye
2026-03-25T16:55+0300
İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma yükümlülüğü olacak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.Baba Kadayıfçıoğlu hakkında adli kontrol kararı verildiSabah'ın haberine göre, İstanbul'da Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheliler arasında yer alan iş insanı Bilal Kadayıfcıoğlu hakkında karar verildi. Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine babasına ait araçla geldiğinin belirlenmesi üzerine, baba hakkında da "yardım etme" şüphesi değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Baba Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma yükümlülüğü olacak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.Ne olmuştu?Genç futbolcunun öldürülmesiyle ilgili soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.
