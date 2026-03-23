Futbolcunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İzzet Yıldızhan ve baba Bilal Kadayıfçıoğlu da adliyeye sevk edildi

Futbolcunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İzzet Yıldızhan ve baba Bilal Kadayıfçıoğlu da adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Genç futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve babası...

2026-03-23T14:02+0300

2026-03-23T14:02+0300

2026-03-23T14:03+0300

Bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı 28 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ile türkücü İzzet Yıldızhan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken kelepçe takıldıİstanbul’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kundakçı cinayetinde gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile tetiği çektiği belirtilen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu, şüphelinin babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan’ın aralarında olduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin de kelepçeli olduğu görüldü.Suçluyu kayırma suçundan gözaltına alındılarÜnlü armatör baba Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla “suçluyu kayırma” suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.Ne olmuştu?19 Mart günü meydana gelen olayda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu (28) gözaltına alındı. Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen ve kayıplara karışan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/izzet-yildizhan-gozaltina-alindi-futbolcu-kubilay-kaan-kundakcinin-oldurulmesine-iliskin-gozalti-1104423485.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleyna kalaycıoğlu , i̇zzet yıldızhan, bilal kadayıfçıoğlu, futbolcu kubilay kaan kundakçı, alaattin kadayıfçıoğlu, cinayet