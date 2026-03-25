İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Duran otomobile çarpıp kendisini yere atmıştı: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Giresun’un Cumhuriyet Mahallesi’nde gece yarısı çıkan ev yangınında, daha önce sosyal medyada yayılan görüntüleriyle gündeme gelen Fevzi Demiray yaşamını... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
13:42 25.03.2026
Giresun’un Cumhuriyet Mahallesi’nde gece yarısı çıkan ev yangınında, daha önce sosyal medyada yayılan görüntüleriyle gündeme gelen Fevzi Demiray yaşamını yitirdi.
Giresun’da daha önce sosyal medyada kendini aracın önüne atıp yere düştüğü videosuyla gündem olan Fevzi Demiray, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde gece yarısı meydana geldi.

Komşular alevleri fark edip ekipleri aradı

Bir evden yükselen alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Evde yapılan incelemede acı gerçek ortaya çıktı

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, 62 yaşındaki Fevzi Demiray’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki ilk bulguların ardından Demiray’ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Fevzi Demiray’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.
Заголовок открываемого материала