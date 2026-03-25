Duran otomobile çarpıp kendisini yere atmıştı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

25.03.2026, Sputnik Türkiye

Giresun’da daha önce sosyal medyada kendini aracın önüne atıp yere düştüğü videosuyla gündem olan Fevzi Demiray, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde gece yarısı meydana geldi.Komşular alevleri fark edip ekipleri aradıBir evden yükselen alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.Evde yapılan incelemede acı gerçek ortaya çıktıYangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, 62 yaşındaki Fevzi Demiray’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki ilk bulguların ardından Demiray’ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Fevzi Demiray’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/metehan-baltaci-tahliye-edildi-okan-buruk-da-adliyeye-gitti-1104484875.html

