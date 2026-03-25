Darphane, 100 liralık çip 3 bin TL'ye takıldı iddiasını yalanladı: UTTS sistemi hakkında açıklama yaptı

UTTS'ye yönelik iddialarla ilgili Darphane'den açıklama yapıldı. UTSS kapsamında kullanılan donanımların İsrail menşeli olduğu yönündeki iddiaların tamamen...

2026-03-25T11:35+0300

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'yle (UTTS) ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı. 'UTTS kapsamında kullanılan donanımların İsrail menşei olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır' denilirken, '100 liralık çipin 3 bin liraya takıldığı ifadesi de gerçeği yansıtmamaktadır' ifadeleri kullanıldı. İsrail menşeli olduğu iddiaları tamamen asılsızdırDarphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya mecralarında, UTTS hakkında gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan iddiaların yeniden gündeme getirilmeye çalışıldığı belirtilerek, "Genel Müdürlüğümüz tarafından daha önce yapılan kamuoyu duyurularında defalarca açıklandığı üzere, UTTS kapsamında kullanılan donanımların İsrail menşeli olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.Çipin fiyatını açıkladı iddiaları yanıtladıAkaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla hayata geçirilen ve bütüncül bir dijital denetim sistemi olan UTTS teknolojisinin Türk mühendisler tarafından geliştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Sistemde kullanılan çiplerin üretimi, programlanması veya ithalatı süreçlerinde İsrail menşeli herhangi bir firma yer almamaktadır. Proje kapsamındaki yazılım, donanım ve saha çalışmaları yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir. Yine bir başka iddia olan '100 liralık çipin 3 bin liraya takıldığı' ifadesi de gerçeği yansıtmamaktadır. UTTS kapsamında TTB (çip) satış fiyatı 1470 lira+montaj+KDV tutarındadır. Türkiye'de özel sektörde satılan benzeri çiplerin bedeli 2 bin 300 lira civarındadır. UTTS kapsamında kullanılan donanımlar hakkında ileri sürülen güvenlik riski ve benzeri iddialar da teknik gerçeklikle bağdaşmamakta olup, söz konusu donanımlar uluslararası güvenlik standartlarına uygun geliştirilmiştir. UTTS kapsamında kullanılan çiplerde elektrik bağlantısı, pil veya aktif elektronik bileşen mevcut değildir ve bu çipler taşıtların birçok bileşeninde farklı amaçlar için zaten bulunmaktadır. Bu çipler, enerji veya kablo bağlantısı olmayan, enerji tüketmeyen pasif devrelerdir ve aktif herhangi bir görev yapmamaktadır."

