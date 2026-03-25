Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti: Grönland krizi gölgesindeki seçim sonrası hükümet düştü
Dün yapılan genel seçimde ağır oy kaybı yaşayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen hükümetinin istifasını krala sundu. Sol blok çoğunluğu kaybederken ülkede...
Danimarka'da erken genel seçimlerin ardından Başbakan Mette Frederiksen, üç partili koalisyonunun büyük oy kaybı yaşaması üzerine çarşamba günü hükümetinin istifasını krala sundu. Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada istifanın teslim edildiği duyuruldu.
13:24 25.03.2026 (güncellendi: 13:26 25.03.2026)
Dün yapılan genel seçimde ağır oy kaybı yaşayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen hükümetinin istifasını krala sundu. Sol blok çoğunluğu kaybederken ülkede yeni hükümet için zorlu koalisyon süreci başladı.
Danimarka’da erken genel seçimlerin ardından Başbakan Mette Frederiksen, üç partili koalisyonunun büyük oy kaybı yaşaması üzerine çarşamba günü hükümetinin istifasını krala sundu. Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada istifanın teslim edildiği duyuruldu.
Seçim sonuçları, ülkede siyasi dengelerin değiştiğini ve yeni hükümetin kurulması için uzun ve zorlu müzakerelerin başlayacağını gösteriyor. Partilerin, hükümeti Frederiksen’in mi yoksa başka bir liderin mi kuracağını belirlemek üzere görüşmelere başlaması bekleniyor.
Resmi sonuçlara göre Frederiksen’in liderliğindeki Sosyal Demokratlar parlamentoda 38 sandalye kazandı. Bu sonuç, önceki seçimlere kıyasla ciddi bir düşüşe işaret ederken, partinin son yüzyıldaki en kötü performanslarından biri olarak değerlendiriliyor.
179 sandalyeli parlamentoda “kırmızı blok” 84 sandalyede kalırken, hükümet kurmak için gerekli olan 90 sandalye sınırı aşılamadı. Sağ eğilimli “mavi blok” ise 77 sandalye elde etti.
Frederiksen seçim gecesi yaptığı açıklamada hükümet kurmanın “zor olacağını” kabul etti.
Koalisyon süreci başlıyor
Seçim sonuçları, önümüzdeki haftalarda yoğun koalisyon görüşmelerine işaret ediyor. Bu süreçte Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen liderliğindeki merkez sağ Moderates partisinin kilit rol oynaması bekleniyor.
Grönland geriliminin gölgesinde seçim
Seçim süreci, ABD Başkanı Donald Trump’ın Greenland’ı ilhak etme yönündeki açıklamalarının gölgesinde geçti. Frederiksen, bu çıkışa karşı sert bir tutum sergileyerek erken seçim kararı almıştı.
Ancak seçim kampanyasında seçmenlerin önceliği daha çok iç politika başlıkları oldu. Ekonomi, içme suyu, gıda ve yakıt fiyatları gibi konular öne çıkarken, Grönland meselesinin sonuçlara belirleyici etkide bulunmadığı değerlendiriliyor.
Seçim sonuçları ve istifa kararı, Danimarka’da siyasi belirsizliğin bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor. Yeni hükümetin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde yapılacak koalisyon görüşmelerine bağlı olacak.