Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/danimarka-basbakani-frederiksen-istifa-etti-gronland-krizi-golgesindeki-secim-sonrasi-hukumet-dustu-1104488561.html
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti: Grönland krizi gölgesindeki seçim sonrası hükümet düştü
Sputnik Türkiye
Dün yapılan genel seçimde ağır oy kaybı yaşayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen hükümetinin istifasını krala sundu. Sol blok çoğunluğu kaybederken ülkede... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
mette frederiksen
danimarka
istifa
grönland
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104488160_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7745b9ddb903f9fbe97125ecfbf0926e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104488160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75c35c208b27c3e012c7b3f987bb786d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:24 25.03.2026 (güncellendi: 13:26 25.03.2026)
© REUTERS Leonhard Foeger
Mette Frederiksen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
© REUTERS Leonhard Foeger
Abone ol
Dün yapılan genel seçimde ağır oy kaybı yaşayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen hükümetinin istifasını krala sundu. Sol blok çoğunluğu kaybederken ülkede yeni hükümet için zorlu koalisyon süreci başladı.
Danimarka’da erken genel seçimlerin ardından Başbakan Mette Frederiksen, üç partili koalisyonunun büyük oy kaybı yaşaması üzerine çarşamba günü hükümetinin istifasını krala sundu. Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada istifanın teslim edildiği duyuruldu.
Seçim sonuçları, ülkede siyasi dengelerin değiştiğini ve yeni hükümetin kurulması için uzun ve zorlu müzakerelerin başlayacağını gösteriyor. Partilerin, hükümeti Frederiksen’in mi yoksa başka bir liderin mi kuracağını belirlemek üzere görüşmelere başlaması bekleniyor.

Çoğunluk sağlanamadı

Resmi sonuçlara göre Frederiksen’in liderliğindeki Sosyal Demokratlar parlamentoda 38 sandalye kazandı. Bu sonuç, önceki seçimlere kıyasla ciddi bir düşüşe işaret ederken, partinin son yüzyıldaki en kötü performanslarından biri olarak değerlendiriliyor.
179 sandalyeli parlamentoda “kırmızı blok” 84 sandalyede kalırken, hükümet kurmak için gerekli olan 90 sandalye sınırı aşılamadı. Sağ eğilimli “mavi blok” ise 77 sandalye elde etti.
Frederiksen seçim gecesi yaptığı açıklamada hükümet kurmanın “zor olacağını” kabul etti.

Koalisyon süreci başlıyor

Seçim sonuçları, önümüzdeki haftalarda yoğun koalisyon görüşmelerine işaret ediyor. Bu süreçte Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen liderliğindeki merkez sağ Moderates partisinin kilit rol oynaması bekleniyor.

Grönland geriliminin gölgesinde seçim

Seçim süreci, ABD Başkanı Donald Trump’ın Greenland’ı ilhak etme yönündeki açıklamalarının gölgesinde geçti. Frederiksen, bu çıkışa karşı sert bir tutum sergileyerek erken seçim kararı almıştı.
Ancak seçim kampanyasında seçmenlerin önceliği daha çok iç politika başlıkları oldu. Ekonomi, içme suyu, gıda ve yakıt fiyatları gibi konular öne çıkarken, Grönland meselesinin sonuçlara belirleyici etkide bulunmadığı değerlendiriliyor.

Belirsizlik sürecek

Seçim sonuçları ve istifa kararı, Danimarka’da siyasi belirsizliğin bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor. Yeni hükümetin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde yapılacak koalisyon görüşmelerine bağlı olacak.
ABD-İsrail saldırıları sonrasında İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz'de hasar gören bir konut binasının enkazı, 24 Mart - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
DÜNYA
Savaşın 26. günü: Orta Doğu'da bombalar patlamaya devam ediyor, açıklamalar enerji piyasalarını sert dalgalandırıyor
06:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала