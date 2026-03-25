Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti: Grönland krizi gölgesindeki seçim sonrası hükümet düştü

Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti: Grönland krizi gölgesindeki seçim sonrası hükümet düştü

Dün yapılan genel seçimde ağır oy kaybı yaşayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen hükümetinin istifasını krala sundu. Sol blok çoğunluğu kaybederken ülkede... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T13:24+0300

2026-03-25T13:24+0300

2026-03-25T13:26+0300

Danimarka’da erken genel seçimlerin ardından Başbakan Mette Frederiksen, üç partili koalisyonunun büyük oy kaybı yaşaması üzerine çarşamba günü hükümetinin istifasını krala sundu. Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada istifanın teslim edildiği duyuruldu.Çoğunluk sağlanamadıResmi sonuçlara göre Frederiksen’in liderliğindeki Sosyal Demokratlar parlamentoda 38 sandalye kazandı. Bu sonuç, önceki seçimlere kıyasla ciddi bir düşüşe işaret ederken, partinin son yüzyıldaki en kötü performanslarından biri olarak değerlendiriliyor.Frederiksen seçim gecesi yaptığı açıklamada hükümet kurmanın “zor olacağını” kabul etti.Koalisyon süreci başlıyorSeçim sonuçları, önümüzdeki haftalarda yoğun koalisyon görüşmelerine işaret ediyor. Bu süreçte Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen liderliğindeki merkez sağ Moderates partisinin kilit rol oynaması bekleniyor.Grönland geriliminin gölgesinde seçimSeçim süreci, ABD Başkanı Donald Trump’ın Greenland’ı ilhak etme yönündeki açıklamalarının gölgesinde geçti. Frederiksen, bu çıkışa karşı sert bir tutum sergileyerek erken seçim kararı almıştı.Ancak seçim kampanyasında seçmenlerin önceliği daha çok iç politika başlıkları oldu. Ekonomi, içme suyu, gıda ve yakıt fiyatları gibi konular öne çıkarken, Grönland meselesinin sonuçlara belirleyici etkide bulunmadığı değerlendiriliyor.Belirsizlik sürecekSeçim sonuçları ve istifa kararı, Danimarka’da siyasi belirsizliğin bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor. Yeni hükümetin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde yapılacak koalisyon görüşmelerine bağlı olacak.

Sputnik Türkiye

mette frederiksen, danimarka, istifa, grönland, donald trump