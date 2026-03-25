'Cevat Kelle' olarak tanınmıştı: Ünlü oyuncu Sinan Bengier ölümden döndü

Sputnik Türkiye

Şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Sinan Bengier'ın karın aort damarında yırtık olduğu ortaya çıktı. Usta... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T14:10+0300

"Olacak O Kadar" programındaki "Cevat Kelle" karakteriyle sevilen usta oyuncu Sinan Bengier ölümden döndü. Usta sanatçı şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede karın aort damarında yırtılma tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı. Doktorunun '3-4 gün yaşayabilirsin ama 6'ncı günü göremeyebilirsin' dediği ünlü oyuncu ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu. Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti ameliyat edildiMarmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şiddetli ağrı nedeniyle başvuran 77 yaşındaki Sinan Bengier, ilk değerlendirmenin ardından genel cerrahi bölümüne yönlendirildi. Bengier, burada yapılan tetkikler sonucunda karın aort damarında yırtılma şüphesiyle aynı hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne sevk edildi.Yapılan detaylı incelemede Bengier'in karın aort damarının yırtıldığı ve karın içinde hematom olarak adlandırılan kan birikimi olduğu belirlendi. Bu birikimin, ölümcül olabilecek kanamayı geçici olarak sınırladığı anlaşılınca hasta için acil ameliyat kararı alındı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 6 saatlik ameliyatta Bengier'in yırtılan aort damarı ile kasık damarları, suni damar kullanılarak onarıldı. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda takip edilen Bengier, daha sonra servise alındı ve ardından taburcu edildi."Doktor, '3-4 gün yaşayabilirsin ama 6'ncı günü göremeyebilirsin' dedi"Usta oyuncu sağlık sorununu başta çok ciddiye almadığını ve ağrısına rağmen oyunlarını sürdürdüğünü anlatırken, kasık bölgesindeki ağrının artması üzerine hastaneye başvurduğunu , kendisine fıtık olabileceğinin söylendiğini aktardı.Bir doktorun mutlaka cerrah tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirten Bengier, şöyle devam etti:57 yıldır hep ayaktayım. Biraz dinleneceğim57 yıldır hep sahnelerde olduğunu anlatan usta oyuncu bu süreçte biraz dinleneceğini belirtirken, "Belki de yine tiyatroya devam ederim, kısmet." dedi. Ölüm riski yüksekti Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak, Bengier'in sol kasıkta şiddetli ağrı şikayetiyle kendilerine yönlendirildiğini, yapılan tetkiklerde karın aort damarında yırtılma ve aktif kanama olduğunun tespit edildiğini anlattı. Dış merkezde yapılan kontrollerde fıtık düşünüldüğünü ve ameliyat planlandığının kendilerine iletildiğini aktaran Ak, "Bizim değerlendirmemizde, karın aort damarının rüptüre olduğu ve buna bağlı kanamanın sol kasık damarına kadar ilerlediği görüldü. Hızla ameliyat planlaması yaparak hastamızı, rüptüre abdominal aort anevrizması nedeniyle ameliyata aldık." dedi.Ak, aort anevrizması rüptürü durumunda ölüm riskinin son derece yüksek olduğuna dikkati çekerek, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli tarama yaptırmasının ve rüptür gelişmeden önce hekime başvurmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

