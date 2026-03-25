'Cevat Kelle' olarak tanınmıştı: Ünlü oyuncu Sinan Bengier ölümden döndü
Şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Sinan Bengier'ın karın aort damarında yırtık olduğu ortaya çıktı. Usta... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Sinan Bengier'ın karın aort damarında yırtık olduğu ortaya çıktı. Usta isim 6 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.
"Olacak O Kadar" programındaki "Cevat Kelle" karakteriyle sevilen usta oyuncu Sinan Bengier ölümden döndü. Usta sanatçı şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede karın aort damarında yırtılma tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı. Doktorunun '3-4 gün yaşayabilirsin ama 6'ncı günü göremeyebilirsin' dediği ünlü oyuncu ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.
Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti ameliyat edildi
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şiddetli ağrı nedeniyle başvuran 77 yaşındaki Sinan Bengier, ilk değerlendirmenin ardından genel cerrahi bölümüne yönlendirildi. Bengier, burada yapılan tetkikler sonucunda karın aort damarında yırtılma şüphesiyle aynı hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne sevk edildi.
Yapılan detaylı incelemede Bengier'in karın aort damarının yırtıldığı ve karın içinde hematom olarak adlandırılan kan birikimi olduğu belirlendi. Bu birikimin, ölümcül olabilecek kanamayı geçici olarak sınırladığı anlaşılınca hasta için acil ameliyat kararı alındı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 6 saatlik ameliyatta Bengier'in yırtılan aort damarı ile kasık damarları, suni damar kullanılarak onarıldı. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda takip edilen Bengier, daha sonra servise alındı ve ardından taburcu edildi.
"Doktor, '3-4 gün yaşayabilirsin ama 6'ncı günü göremeyebilirsin' dedi"
Usta oyuncu sağlık sorununu başta çok ciddiye almadığını ve ağrısına rağmen oyunlarını sürdürdüğünü anlatırken, kasık bölgesindeki ağrının artması üzerine hastaneye başvurduğunu , kendisine fıtık olabileceğinin söylendiğini aktardı.
Bir doktorun mutlaka cerrah tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirten Bengier, şöyle devam etti:
"Yanımızda bir kadın doktor daha vardı. Hemen aynı hastaneden bir cerrahı arayıp 'Gelsin, birlikte değerlendirelim' dedi. O da beni Koray Hoca'ya yönlendirdi. Hastaneye geldiğimde durumun ciddiyetini öğrendim. Koray Bey raporları incelemişti ve durumun çok riskli olduğunu söyledi. Ben 'Yarın gelelim' dedim. Hani eve gidip pijama, terlik alalım diye düşündüm. Ancak doktor, 'Bu kapıdan çıkamayabilirsin' dedi. 'Nasıl yani' dedim. 'Buradan çıkıp asansöre binebilirsin ama inemeyebilirsin, eve gidersin ama geri gelemeyebilirsin, 3-4 gün yaşayabilirsin ama 6'ncı günü göremeyebilirsin' dedi. Fıtık şüphesiyle geldiğim hastanede kaldım. O gün hemen tetkikler başladı. Ertesi sabah ameliyata girdim. Sadece ameliyat öncesi odaya alındığımı hatırlıyorum. Sonrasında kendimi yoğun bakımda buldum. Şimdi iyiyim, ayaktayım çok şükür. Bir insanın hayat kurtarması belki nadir olur ama hocam benim hayatımı kurtardı. Bana adeta yeniden hayat verdi. Çok mutluyum."
57 yıldır hep ayaktayım. Biraz dinleneceğim
57 yıldır hep sahnelerde olduğunu anlatan usta oyuncu bu süreçte biraz dinleneceğini belirtirken, "Belki de yine tiyatroya devam ederim, kısmet." dedi.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak, Bengier'in sol kasıkta şiddetli ağrı şikayetiyle kendilerine yönlendirildiğini, yapılan tetkiklerde karın aort damarında yırtılma ve aktif kanama olduğunun tespit edildiğini anlattı. Dış merkezde yapılan kontrollerde fıtık düşünüldüğünü ve ameliyat planlandığının kendilerine iletildiğini aktaran Ak, "Bizim değerlendirmemizde, karın aort damarının rüptüre olduğu ve buna bağlı kanamanın sol kasık damarına kadar ilerlediği görüldü. Hızla ameliyat planlaması yaparak hastamızı, rüptüre abdominal aort anevrizması nedeniyle ameliyata aldık." dedi.
Ak, aort anevrizması rüptürü durumunda ölüm riskinin son derece yüksek olduğuna dikkati çekerek, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli tarama yaptırmasının ve rüptür gelişmeden önce hekime başvurmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.