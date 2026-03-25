Bursa'da evde doğurduğu bebeği araziye gömen kadın ile annesi tutuklandı
Bursa'da evde doğurduğu bebeği araziye gömen kadın ile annesi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evde doğurduğu bebeği araziye gömdüğü belirlenen Sibel N. ile annesi Gülbahar N. tutuklandı. Soruşturmada bebeğin hiçbir... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T15:27+0300
2026-03-25T15:27+0300
2026-03-25T15:27+0300
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evde doğurduğu bebeği araziye gömen kadın ile annesi tutuklandı. Süreç, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine muayeneye giden Sibel N'nin (41) değerlerinde anormallik görülmesi ve geçmiş tarihlerde düşük yaptığını söylemesi üzerine polise bilgi verilmesiyle başladı.İtiraf sonrası bebeğin gömüldüğü yer tespit edildiPolis ekiplerince sorgulanan Sibel N., sevgilisinden hamile kaldığını, bebeğin şubat ayında evde "ölü" olarak doğduğunu ve annesi Gülbahar N'nin (66) de bebeğin cenazesini gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Araziye bilgi verilmeden defnedildiği belirlendiMustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin, hiçbir kuruma bilgi verilmeden Döllük Mahallesi'ndeki bir araziye defnedildiği tespit edildi. Defnedildiği yerden çıkarılan bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.4 şüpheli gözaltına alındıPolis ekipleri, olayla ilgili Sibel N., annesi Gülbahar N., bebeğin babası olduğu değerlendirilen H.Ö. ile Sibel N'nin babası Harun N'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Anne ve kızı tutuklandıAdliyeye çıkarılan şüphelilerden Sibel N. ile Gülbahar N. tutuklandı. H.Ö. adli kontrol şartıyla, Harun N. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/turkiye-513-bin-kilo-verdi--istanbul-ilk-siraya-oturdu-1104492943.html
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bebek, adli tıp kurumu, bursa
bebek, adli tıp kurumu, bursa
Bursa'da evde doğurduğu bebeği araziye gömen kadın ile annesi tutuklandı
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evde doğurduğu bebeği araziye gömdüğü belirlenen Sibel N. ile annesi Gülbahar N. tutuklandı. Soruşturmada bebeğin hiçbir kuruma bilgi verilmeden Döllük Mahallesi’ndeki bir araziye defnedildiği tespit edildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evde doğurduğu bebeği araziye gömen kadın ile annesi tutuklandı. Süreç, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine muayeneye giden Sibel N'nin (41) değerlerinde anormallik görülmesi ve geçmiş tarihlerde düşük yaptığını söylemesi üzerine polise bilgi verilmesiyle başladı.
İtiraf sonrası bebeğin gömüldüğü yer tespit edildi
Polis ekiplerince sorgulanan Sibel N., sevgilisinden hamile kaldığını, bebeğin şubat ayında evde "ölü" olarak doğduğunu ve annesi Gülbahar N'nin (66) de bebeğin cenazesini gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Araziye bilgi verilmeden defnedildiği belirlendi
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin, hiçbir kuruma bilgi verilmeden Döllük Mahallesi'ndeki bir araziye defnedildiği tespit edildi. Defnedildiği yerden çıkarılan bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
4 şüpheli gözaltına alındı
Polis ekipleri, olayla ilgili Sibel N., annesi Gülbahar N., bebeğin babası olduğu değerlendirilen H.Ö. ile Sibel N'nin babası Harun N'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Sibel N. ile Gülbahar N. tutuklandı. H.Ö. adli kontrol şartıyla, Harun N. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.