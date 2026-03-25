Bursa'da evde doğurduğu bebeği araziye gömen kadın ile annesi tutuklandı

25.03.2026, Sputnik Türkiye

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evde doğurduğu bebeği araziye gömen kadın ile annesi tutuklandı. Süreç, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine muayeneye giden Sibel N'nin (41) değerlerinde anormallik görülmesi ve geçmiş tarihlerde düşük yaptığını söylemesi üzerine polise bilgi verilmesiyle başladı.İtiraf sonrası bebeğin gömüldüğü yer tespit edildiPolis ekiplerince sorgulanan Sibel N., sevgilisinden hamile kaldığını, bebeğin şubat ayında evde "ölü" olarak doğduğunu ve annesi Gülbahar N'nin (66) de bebeğin cenazesini gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Araziye bilgi verilmeden defnedildiği belirlendiMustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin, hiçbir kuruma bilgi verilmeden Döllük Mahallesi'ndeki bir araziye defnedildiği tespit edildi. Defnedildiği yerden çıkarılan bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.4 şüpheli gözaltına alındıPolis ekipleri, olayla ilgili Sibel N., annesi Gülbahar N., bebeğin babası olduğu değerlendirilen H.Ö. ile Sibel N'nin babası Harun N'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Anne ve kızı tutuklandıAdliyeye çıkarılan şüphelilerden Sibel N. ile Gülbahar N. tutuklandı. H.Ö. adli kontrol şartıyla, Harun N. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

2026

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

