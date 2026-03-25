‘ABD’nin İran’a sunduğu 15 maddelik barış planı reddedildi’

Bloomberg haber ajansı, ABD'nin İran'a çatışmayı sona erdirmek amacıyla 15 maddeden oluşan bir plan sunduğunu, ancak bu planın Tahran tarafından reddedildiğini... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T21:40+0300

Bloomberg’e göre, ABD, İran’a çatışmayı sonlandırmak için 15 maddelik bir plan sundu ancak Tahran bu planı reddetti. Plan, İran’ın nükleer programını tamamen durdurmasını, balistik füze kapasitesini sınırlamasını ve terör örgütlerine desteği kesmesini içerirken, karşılığında yaptırımların kaldırılmasını ve sivil nükleer enerji desteği vadediyor.Haberde, “Washington’un planı, 12 talep ve buna karşılık ABD’nin yerine getireceği 3 maddeyi içeriyor” ifadelerine yer verildi. Belgede yer alan 15 madde şu şekilde sıralanıyor:Bloomberg’in aktardığına göre Tahran, Washington tarafından iletilen talepleri “mantıksız” bularak reddetti. Beyaz Saray, ajansın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.İran devlet televizyonu ise bugün yayınladığı haberinde, ülkenin tüm talepleri karşılanana kadar “her türlü saldırganlığa karşı koyma” niyetinde olduğunu bildirdi. Bu talepler arasında, gelecekte savaşın tekrar etmeyeceğine dair güvence verilmesi, zararların tazmini ve Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolün sağlanması yer alıyor.ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, tarafların sözde bir ateşkes üzerinde anlaştığını, bu nedenle İran’daki enerji altyapısına yönelik saldırıların beş günlüğüne durdurulması talimatı verdiğini söylemişti. Tahran ise bu açıklamayı, “piyasalara yönelik psikolojik bir operasyon ve manipülasyon girişimi” olarak nitelendirmişti.

