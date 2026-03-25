Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, muhtemel enerji krizine yönelik sorulara yanıt verdi, nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T11:11+0300

2026-03-25T11:11+0300

2026-03-25T11:11+0300

ekonomi̇

alparslan bayraktar

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

hürmüz boğazı

doğal gaz

elektrik

zam

enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını belirterek, Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu kaydetti. Küresel çapta yaşanan enerji krizinin maliyetinin vatandaşa yansıtılmadığını söyleyen Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılacak mı sorusunu da "Biz bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabiliriz" diyerek yanıtladı. Bölgeye bağımlılığımız en düşük seviyedeAA Editör Masası'na konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Savaş uzun sürerse dünya büyük sıkıntıyla karşı karşıya. Petrolde talep tarafında bir sorun görünmüyor ancak arz tarafında ciddi bir kriz var" ifadelerini kullandı.Türkiye adına enerji arz güvenliğinde ve tedarikte bir sıkıntı olmadığını dile getiren Bakan Bayraktar, "Eşel mobil sistemi uygulamasına geçerek vatandaşlarımızın üzerine gelecek yükü devlet bir anlamda üstüne almış oldu. Hamdolsun ürünümüz var rafinerilerimiz çalışıyor, bölgeye bağımlılığımız en düşük seviyede" dedi. Bayraktar Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu belirtti.Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?Zam gelecek mi sorusuna da Bakan Bayraktar şöyle yanıt verdi: Doğal gazda kademeli uygulama devam edecek mi?Doğal gazda kademeli uygulamayla ilgili de Bakan Bayraktar, "Şöyle bir hedefimiz var. Ortalama tüketimler yüzde 75 daha fazlasını tüketen grupları destekten çıkaralım diyoruz. Bu toplam oırtalamada yüzde 12-13'lük aboneyi ilgilendiren bir durum. Abonelik yüzde 85-87'sinin hayatı değişmeyecek. Çünkü onlar ortalamanın altında tüketiyorlar. Buna da nisan ayında başlayabiliriz. Açıkçası bunun hazırlıklarını bitirmiştik ancak kışı da geçirelim vatandaşlarımız biraz daha bu tüketimin olduğu aylarda destekleyerek geçirelim dedik" diye konuştu.

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye

alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, hürmüz boğazı, doğal gaz, elektrik, zam, enerji