Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, muhtemel enerji krizine yönelik sorulara yanıt verdi, nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabileceğini söyledi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/enerji-bakani-bayraktar-irandan-turkiyeye-gelen-gaz-kesildi-iddialarina-yanit-geldi-1104472280.html
11:11 25.03.2026
© AA / Serhat ZaferBakan Bayraktar
Bakan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
© AA / Serhat Zafer
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, muhtemel enerji krizine yönelik sorulara yanıt verdi, nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabileceğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını belirterek, Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu kaydetti. Küresel çapta yaşanan enerji krizinin maliyetinin vatandaşa yansıtılmadığını söyleyen Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılacak mı sorusunu da "Biz bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabiliriz" diyerek yanıtladı.

Bölgeye bağımlılığımız en düşük seviyede

AA Editör Masası'na konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Savaş uzun sürerse dünya büyük sıkıntıyla karşı karşıya. Petrolde talep tarafında bir sorun görünmüyor ancak arz tarafında ciddi bir kriz var" ifadelerini kullandı.
Türkiye adına enerji arz güvenliğinde ve tedarikte bir sıkıntı olmadığını dile getiren Bakan Bayraktar, "Eşel mobil sistemi uygulamasına geçerek vatandaşlarımızın üzerine gelecek yükü devlet bir anlamda üstüne almış oldu. Hamdolsun ürünümüz var rafinerilerimiz çalışıyor, bölgeye bağımlılığımız en düşük seviyede" dedi. Bayraktar Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu belirtti.

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Zam gelecek mi sorusuna da Bakan Bayraktar şöyle yanıt verdi:
"Bizim netice itibarıyla özellikle 5-6 yıldır destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde de küresel gelişmelere bakıp adım atılıyor. Doğrudan bizim yaptığımız bir şey yok. Savaşın etkileri ne oldu derseniz varilde 1 dolarlık artışın Türkiye'ye maliyeti 400 milyon dolar. Bizim doğalgaz ve elektrikte uyguladığımız destek programı 2026 bütçesi için koyduğumuz KDV hariç yaklaşık 305 milyar dolarlık bir destek programımız var. Şu anda bu gelişmeler devam ederse yıl sonuna kadar bu rakam yaklaşık 925 milyar dolar olacak. Vatandaşımızı bu dönemde tabii ki devam ettireceğiz. Biz bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabiliriz"

Doğal gazda kademeli uygulama devam edecek mi?

Doğal gazda kademeli uygulamayla ilgili de Bakan Bayraktar, "Şöyle bir hedefimiz var. Ortalama tüketimler yüzde 75 daha fazlasını tüketen grupları destekten çıkaralım diyoruz. Bu toplam oırtalamada yüzde 12-13'lük aboneyi ilgilendiren bir durum. Abonelik yüzde 85-87'sinin hayatı değişmeyecek. Çünkü onlar ortalamanın altında tüketiyorlar. Buna da nisan ayında başlayabiliriz. Açıkçası bunun hazırlıklarını bitirmiştik ancak kışı da geçirelim vatandaşlarımız biraz daha bu tüketimin olduğu aylarda destekleyerek geçirelim dedik" diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
TÜRKİYE
Enerji Bakanı Bayraktar, 'İran'dan Türkiye'ye gelen gaz kesildi' iddialarına yanıt geldi
Dün, 18:46
