Enerji Bakanı Bayraktar, 'İran'dan Türkiye'ye gelen gaz kesildi' iddialarına yanıt geldi
Enerji Bakanı Bayraktar, Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit'in iddialarla ilgili sorusu üzerine ‘Öyle birşey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T19:39+0300
18:46 24.03.2026 (güncellendi: 19:39 24.03.2026)
Enerji Bakanı Bayraktar, Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit'in iddialarla ilgili sorusu üzerine ‘Öyle birşey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu’ ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD merkezli Bloomberg'ün İran’dan Türkiye’ye gaz kesildiği yönündeki haberi üzerine açıklama yaptı.
Bakan Bayraktar, ‘Öyle birşey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu’ dedi.
İran’daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırı sonrası Türkiye’ye doğal gaz akışı durduğu öne sürülmüştü.
Bloomberg, "İran ile Türkiye arasındaki enerji hattında kritik bir kesinti yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İran’ın en büyük doğal gaz üretim alanlarından biri olan Güney Pars gaz sahasına düzenlenen saldırının ardından Türkiye’ye yönelik doğal gaz sevkiyatı durduruldu" ifadelerine yer vermişti.