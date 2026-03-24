Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Enerji Bakanı Bayraktar, 'İran'dan Türkiye'ye gelen gaz kesildi' iddialarına yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Enerji Bakanı Bayraktar, Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit'in iddialarla ilgili sorusu üzerine 'Öyle birşey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T18:46+0300
2026-03-24T19:39+0300
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Osman Nuri Cerit
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
18:46 24.03.2026 (güncellendi: 19:39 24.03.2026)
© AA / Yavuz Emrah SeverEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
© AA / Yavuz Emrah Sever
Abone ol
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Enerji Bakanı Bayraktar, Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit'in iddialarla ilgili sorusu üzerine ‘Öyle birşey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu’ ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD merkezli Bloomberg'ün İran’dan Türkiye’ye gaz kesildiği yönündeki haberi üzerine açıklama yaptı.
Bakan Bayraktar, ‘Öyle birşey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu’ dedi.

Ne olmuştu?

İran’daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırı sonrası Türkiye’ye doğal gaz akışı durduğu öne sürülmüştü.
Bloomberg, "İran ile Türkiye arasındaki enerji hattında kritik bir kesinti yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İran’ın en büyük doğal gaz üretim alanlarından biri olan Güney Pars gaz sahasına düzenlenen saldırının ardından Türkiye’ye yönelik doğal gaz sevkiyatı durduruldu" ifadelerine yer vermişti.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
EKONOMİ
İran'dan Türkiye'ye yapılan doğalgaz akışı durduruldu
16:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
