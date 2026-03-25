Baharat alırken dikkat: 10 farklı baharat incelendi içinden sümüklü böcek kabuğu bile çıktı

Baharat alırken dikkat: 10 farklı baharat incelendi içinden sümüklü böcek kabuğu bile çıktı

Sputnik Türkiye

Yapılan bir araştırma İstanbul'da aktar ve baharatçılarda satılan baharatlardaki tehlikeyi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre incelenen 10 farklı baharatta... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T12:59+0300

2026-03-25T12:59+0300

2026-03-25T13:00+0300

İstanbul'da baharatçılar ve aktarlarda satılan çörek otu, tarçın, zencefil, kırmızı biber, karabiber, kişniş, zerdeçal, biberiye, kakule ve kimyon örnekleri incelendi. Biberiyede sümüklü böcek kabuğu ve odun parçaları tespit edilirken, çörek otunda taş, karabiber ve kimyonda ip kalıntıları tespit edildi. 5 farklı yerden alınan 10 baharat analiz edildiBezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan yüksek lisans araştırmasında, yaygın olarak tüketilen çörek otu, tarçın, zencefil, kırmızı biber, karabiber, kişniş, zerdeçal, biberiye, kakule ve kimyon örnekleri incelendi. Gıda Bülteni'nin haberine göre, İstanbul'daki 5 farklı aktar ve baharatçıdan satın alınan 10'ar baharat örneğinin analiz edildiği çalışmada hijyen ve güvenlik açısından da ciddi riskler ortaya çıktı. Biberiyede sümüklü böcek kabuğu çıktı Özellikle son yıllarda çok sık kullanılan biberiyede yapılan incelemede, sümüklü böcek kabuğu, odun parçaları, başka bitkilere ait parçalar, ip ve tüyler tespit edildi. Farklı aktarlarda alınan kırmızı biber örneklerinde ise başka bitki parçaları, ip parçaları, küçük odun parçaları, tüy kalıntıları tespit edildi. Çörek otu örneklerinde ise; taş parçaları, farklı bitkilere ait tohum ve meyve kalıntıları bulundu. Tarçın ip ve başka bitki parçaları, zerdeçalda da ip, tüy ve odun parçaları tespit edildi. Karabiberde odun parçaları tespit edildiEn çok kullanılan karabiber ve kimyon da ise farklı bitki parçaları, odun parçaları, ip kalıntıları gibi istenmeyen maddeler belirlendi. Kişniş ve zencefil örneklerinde ise; tüy kalıntıları, yabancı bitki parçaları tespit edildi. Kakulede ise yabancı maddeye rastlanmadı.Doğal algısı yanıltıyor Tüketicilerin doğal ve sağlıklı olduğu için tercih ettiği baharatların özellikle açıkta satıldığında sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekilen araştırmada, ürünlerin kapalı ambalajlı ve güvenilir yerlerden alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Sputnik Türkiye

baharat, gıda, baharatçı, gıda güvenliği, aktar, karabiber, zerdeçal, biberiye