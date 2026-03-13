https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/taklit-tagsis-gidalar-listesi-guncellendi-64-yeni-urun-daha-eklendi-1104225965.html

Taklit-tağşiş gıdalar listesi güncellendi: 64 yeni ürün daha eklendi

Taklit-tağşiş gıdalar listesi güncellendi: 64 yeni ürün daha eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere listeye toplam 64 yeni ürün...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı yeni listede toplam 64 yeni ürün yer aldı.Bakanlık, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” internet adresi üzerinden açıklamayı sürdürüyor.13 ürün sağlığı tehlikeye düşürecek kategorisindeSitede “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında, taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını riske atan firma, marka ve ürünler yayımlanıyor.Son güncellemeyle birlikte listeye, 13’ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 64 yeni ürün daha eklendi.Listede kıyma, bal, sucuk, zeytinyağı ve yoğurt da varGüncellenen taklit-tağşiş gıda listesinde kıyma, bal, sucuk, zeytinyağı ve yoğurt gibi çok sayıda ürün yer aldı.‘Dana sucuk’ta sakatat, ‘siyah çay’da yasaklı boya tespit edildiBakanlığın açıkladığı bilgilere göre, bir markanın “dana sucuk” ibaresiyle sattığı üründe sakatat tespit edildi.Yine bir firmanın “siyah çay” ibaresiyle satışa sunduğu üründe ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi.

