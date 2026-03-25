https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/aydinda-kacakcilik-operasyonu-bizans-donemine-ait-16-sayfalik-kitap-ele-gecirildi-1104482596.html
Aydın'da kaçakçılık operasyonu: Bizans dönemine ait 16 sayfalık kitap ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli kitap ile çeşitli tarihi... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104482941_36:0:1581:869_1920x0_80_0_0_483d3f2e6394d1a14cc7734dba299f4c.png
Aydın'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E'nin (50) adresine baskın düzenledi.Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli 16 sayfalık kitap, Neolitik döneme ait mozaik taşı, Roma dönemine ait 4 santimetre uzunluğunda minyatür heykel ve tabanca ele geçirildi.Şüpheli gözaltına alındı.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104482941_229:0:1388:869_1920x0_80_0_0_f57e486e06a089fa1ebf30c969ea31e0.png
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
