Aydın'da kaçakçılık operasyonu: Bizans dönemine ait 16 sayfalık kitap ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli kitap ile çeşitli tarihi... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T11:19+0300

Aydın'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E'nin (50) adresine baskın düzenledi.Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli 16 sayfalık kitap, Neolitik döneme ait mozaik taşı, Roma dönemine ait 4 santimetre uzunluğunda minyatür heykel ve tabanca ele geçirildi.Şüpheli gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/kacak-tutun-operasyonu-79-ilde-337-supheli-hakkinda-islem-yapildi-1104320082.html

