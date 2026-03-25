İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Aydın'da kaçakçılık operasyonu: Bizans dönemine ait 16 sayfalık kitap ele geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli kitap ile çeşitli tarihi... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
11:19 25.03.2026
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli kitap ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Aydın'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E'nin (50) adresine baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli 16 sayfalık kitap, Neolitik döneme ait mozaik taşı, Roma dönemine ait 4 santimetre uzunluğunda minyatür heykel ve tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Açık tütün - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
TÜRKİYE
Kaçak tütün operasyonu: 79 ilde 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
17 Mart, 17:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
