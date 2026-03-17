https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/kacak-tutun-operasyonu-79-ilde-337-supheli-hakkinda-islem-yapildi-1104320082.html

Kaçak tütün operasyonu: 79 ilde 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı tütün üretimi ve ticaretine yönelik 79 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

tütün

tütün ürünleri

tütün mamulleri ve alkol dairesi

tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu

tütün yasası

sigara

sigara yasağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104236/13/1042361314_0:47:512:335_1920x0_80_0_0_54d37e17187d725e983ff1190b52ef81.jpg

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il emniyet müdürlüklerinin kaçak tütün ürünleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere operasyon düzenlediği belirtildi.Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’nın da yer aldığı 79 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, yaklaşık 100 milyon liralık vergi kaybının engellendiği, ayrıca 42 yasa dışı sigara üretim tesisinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.Operasyonlarda 25 milyonun üzerinde boş makaron, 13 milyondan fazla doldurulmuş makaron, 148 bini aşkın paket sigara, 23 binden fazla elektronik sigara, yaklaşık 10 ton tütün mamulü, 11 bini aşkın puro ve sigarilloyla birlikte 173 sanayi tipi makaron dolum makinesi ele geçirildiği kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

