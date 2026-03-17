Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Kaçak tütün operasyonu: 79 ilde 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Kaçak tütün operasyonu: 79 ilde 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı tütün üretimi ve ticaretine yönelik 79 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T17:19+0300
2026-03-17T17:19+0300
türki̇ye
türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il emniyet müdürlüklerinin kaçak tütün ürünleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere operasyon düzenlediği belirtildi.Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’nın da yer aldığı 79 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, yaklaşık 100 milyon liralık vergi kaybının engellendiği, ayrıca 42 yasa dışı sigara üretim tesisinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.Operasyonlarda 25 milyonun üzerinde boş makaron, 13 milyondan fazla doldurulmuş makaron, 148 bini aşkın paket sigara, 23 binden fazla elektronik sigara, yaklaşık 10 ton tütün mamulü, 11 bini aşkın puro ve sigarilloyla birlikte 173 sanayi tipi makaron dolum makinesi ele geçirildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/resmi-gazetede-yayimlandi-tutun-ve-alkollu-icki-satis-belgelerine-yeni-yilda-zam-geldi-1092195586.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104236/13/1042361314_2:0:510:381_1920x0_80_0_0_4011e463ebb8eec394cd149a161e4214.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇çişleri bakanlığı, tütün, tütün ürünleri, tütün mamulleri ve alkol dairesi, tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu, tütün yasası, sigara, sigara yasağı, e-sigara, sigara paketi, sigara içmek, sigara zammı
türkiye, i̇çişleri bakanlığı, tütün, tütün ürünleri, tütün mamulleri ve alkol dairesi, tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu, tütün yasası, sigara, sigara yasağı, e-sigara, sigara paketi, sigara içmek, sigara zammı

Kaçak tütün operasyonu: 79 ilde 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı

17:19 17.03.2026
© TwitterAçık tütün
Açık tütün - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© Twitter
Abone ol
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı tütün üretimi ve ticaretine yönelik 79 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il emniyet müdürlüklerinin kaçak tütün ürünleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere operasyon düzenlediği belirtildi.
Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’nın da yer aldığı 79 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, yaklaşık 100 milyon liralık vergi kaybının engellendiği, ayrıca 42 yasa dışı sigara üretim tesisinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.
Operasyonlarda 25 milyonun üzerinde boş makaron, 13 milyondan fazla doldurulmuş makaron, 148 bini aşkın paket sigara, 23 binden fazla elektronik sigara, yaklaşık 10 ton tütün mamulü, 11 bini aşkın puro ve sigarilloyla birlikte 173 sanayi tipi makaron dolum makinesi ele geçirildiği kaydedildi.
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine yeni yılda zam geldi
30 Aralık 2024, 23:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала