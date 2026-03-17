Kaçak tütün operasyonu: 79 ilde 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Kaçak tütün operasyonu: 79 ilde 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı tütün üretimi ve ticaretine yönelik 79 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T17:19+0300
2026-03-17T17:19+0300
2026-03-17T17:19+0300
türki̇ye
türkiye
i̇çişleri bakanlığı
tütün
tütün ürünleri
tütün mamulleri ve alkol dairesi
tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu
tütün yasası
sigara
sigara yasağı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il emniyet müdürlüklerinin kaçak tütün ürünleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere operasyon düzenlediği belirtildi.Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’nın da yer aldığı 79 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, yaklaşık 100 milyon liralık vergi kaybının engellendiği, ayrıca 42 yasa dışı sigara üretim tesisinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.Operasyonlarda 25 milyonun üzerinde boş makaron, 13 milyondan fazla doldurulmuş makaron, 148 bini aşkın paket sigara, 23 binden fazla elektronik sigara, yaklaşık 10 ton tütün mamulü, 11 bini aşkın puro ve sigarilloyla birlikte 173 sanayi tipi makaron dolum makinesi ele geçirildiği kaydedildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
türkiye, i̇çişleri bakanlığı, tütün, tütün ürünleri, tütün mamulleri ve alkol dairesi, tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu, tütün yasası, sigara, sigara yasağı, e-sigara, sigara paketi, sigara içmek, sigara zammı
türkiye, i̇çişleri bakanlığı, tütün, tütün ürünleri, tütün mamulleri ve alkol dairesi, tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu, tütün yasası, sigara, sigara yasağı, e-sigara, sigara paketi, sigara içmek, sigara zammı
Kaçak tütün operasyonu: 79 ilde 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı tütün üretimi ve ticaretine yönelik 79 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il emniyet müdürlüklerinin kaçak tütün ürünleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere operasyon düzenlediği belirtildi.
Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’nın da yer aldığı 79 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, yaklaşık 100 milyon liralık vergi kaybının engellendiği, ayrıca 42 yasa dışı sigara üretim tesisinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.
Operasyonlarda 25 milyonun üzerinde boş makaron, 13 milyondan fazla doldurulmuş makaron, 148 bini aşkın paket sigara, 23 binden fazla elektronik sigara, yaklaşık 10 ton tütün mamulü, 11 bini aşkın puro ve sigarilloyla birlikte 173 sanayi tipi makaron dolum makinesi ele geçirildiği kaydedildi.