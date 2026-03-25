Arda Güler’in 70 metrelik golü LaLiga’da ayın golü seçildi
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in, cumartesi günü Elche CF karşısında 4-1 kazanılan maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya Ligi'nde mart ayının...
2026-03-25T18:29+0300
Real Madrid forması giyen Arda Güler’in, cumartesi günü Elche CF karşısında 4-1 kazanılan maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya Ligi’nde mart ayının en iyi golü seçildi.
Arda Güler’in, İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) 28. haftasında Elche’ye attığı gol, mart ayının golü oldu.
LaLiga tarafından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun golünün Santiago Bernabeu Stadı’nda ayakta alkışlandığı vurgulanarak, “Hem isabeti hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en etkileyici gollerinden biri oldu” ifadelerine yer verildi.
Real Madrid’in 4-1 kazandığı maçta, 89. dakikada Arda Güler, Elche kalecisi Dituro’nun önde olduğunu fark ederek kendi yarı sahasından yaklaşık 70 metre mesafeden gol atmıştı.