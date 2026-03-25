Arda Güler’in 70 metrelik golü LaLiga’da ayın golü seçildi

Arda Güler’in 70 metrelik golü LaLiga’da ayın golü seçildi

Sputnik Türkiye

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in, cumartesi günü Elche CF karşısında 4-1 kazanılan maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya Ligi'nde mart ayının... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T18:29+0300

2026-03-25T18:29+0300

2026-03-25T18:29+0300

Arda Güler’in, İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) 28. haftasında Elche’ye attığı gol, mart ayının golü oldu.LaLiga tarafından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun golünün Santiago Bernabeu Stadı’nda ayakta alkışlandığı vurgulanarak, “Hem isabeti hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en etkileyici gollerinden biri oldu” ifadelerine yer verildi.Real Madrid’in 4-1 kazandığı maçta, 89. dakikada Arda Güler, Elche kalecisi Dituro’nun önde olduğunu fark ederek kendi yarı sahasından yaklaşık 70 metre mesafeden gol atmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, gol, en iyi gol, gol sevinci, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu