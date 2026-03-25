Amerikan basını: Trump İran'a saldırılarla ilgili günde 2 dakikalık patlama görüntüleriyle bilgilendiriliyor
Amerikan basınına konuşan hükümet yetkilileri, Trump'ın saldırıların gidişatına yönelik tüm bilgileri almadığına yönelik endişelerin arttığını söyledi. Detaylar haberde...
2026-03-25T16:51+0300
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları hakkında günde 2 dakika süren "patlama görüntüleri" derlemesiyle bilgilendirildiği öne sürüldü.New York merkezli, NBC News televizyonunun haberinde, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılara ilişkin detaylara yer verildi.Habere göre, ABD yönetiminden 3 mevcut ve bir eski yetkili, Trump'ın saldırıların ilk gününden bu yana günde 2 dakikalık videolarla bilgilendirildiğini söyledi. ‘Bir şeylerin havaya uçtuğu anlardan ibaret’Yetkililer, bu görüntülerin, "İran'daki hedeflere düzenlenen en büyük ve en başarılı saldırıları" içerdiğini savundu.Bu görüntülerin, 'bir şeylerin havaya uçtuğu' anlardan ibaret olduğunu kaydeden yetkililer, ordunun Trump'ı her saldırı hakkında bilgilendiremeyeceğini, bu nedenle 'çatışmaların tüm kapsamını yansıtmayan' bu derlemenin hazırlandığını ileri sürdü.Yetkililer, Trump'a saldırılar hakkında sunulan bilginin, "ABD'nin başarılarını ön plana çıkarmaya ve İran'ın hamlelerine yönelik daha az detay vermeye meyilli olduğu" iddiasında bulundu.Görüntülerin, Trump'ı yanılttığına yönelik endişelerYetkililer, bu görüntülerin, Trump'ın ‘müttefikleri’ arasında ‘savaşın gidişatı hakkındaki bilgileri tam olarak almadığı’ ve ‘saldırılara ilişkin kritik kararlar almak için donanımlı olmadığı’ yönündeki endişeleri körüklediğini savundu.Görüntülerin, "Trump'ın savaşın medyada işleniş şekline yönelik hayal kırıklığını" artırdığını belirten yetkililer, Trump'ın hükümet yetkililerine "bu görüntülerde gördüklerini neden medyada göremediğini" sorduğunu ileri sürdü.Yetkililer, Trump'ın, İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarına düzenlediği saldırılar hakkında bilgilendirilmediğini ve olayı medyadan öğrendiğini iddia etti.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin açıklamasında, "Bu, odada bulunmayan kimselerin ortaya attığı kesinlikle doğru olmayan iddiadır. Başkan Trump ile görüşmelerde yer alan herkes, onun odadaki herkesin görüşünü sorduğunu ve üst düzey danışmanlarından tüm gerçekleri söylemesini beklediğini bilir" ifadelerini kullandı.
