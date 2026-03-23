https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/altin-fiyatlarinda-dusus-suruyor-kuyumcularda-yogunluk-olustu-1104446429.html

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Kuyumcularda yoğunluk oluştu

Sputnik Türkiye

Altın piyasalarında düşüş eğilimi devam ederken, yatırımcıların alıma yönelmesiyle Türkiye genelinde kuyumcularda dikkat çeken bir yoğunluk yaşandı. 23.03.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

türkiye

altın

ons altın

gram altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

kuyumcu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/01/1042948141_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b474b8db4416d6ea74c2a90bad4cab83.jpg

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 4 bin 480 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 800 liradan satılırken, gümüşün gram fiyatı 106 lira seviyesinde alıcı buldu. Fiyatlardaki gerilemenin ardından birçok şehirde kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu. Halkın altın alımına yönelmesiyle birlikte piyasalarda bir hareketlilik yaşandı.Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kuyumcu önlerinde oluşan kalabalıklar dikkat çekti. Kullanıcılar, altın fiyatlarındaki düşüşü fırsat bilerek alım yapanların oluşturduğu sıraları paylaştı.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

