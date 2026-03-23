Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Kuyumcularda yoğunluk oluştu
Sputnik Türkiye
Altın piyasalarında düşüş eğilimi devam ederken, yatırımcıların alıma yönelmesiyle Türkiye genelinde kuyumcularda dikkat çeken bir yoğunluk yaşandı. 23.03.2026, Sputnik Türkiye
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 4 bin 480 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 800 liradan satılırken, gümüşün gram fiyatı 106 lira seviyesinde alıcı buldu. Fiyatlardaki gerilemenin ardından birçok şehirde kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu. Halkın altın alımına yönelmesiyle birlikte piyasalarda bir hareketlilik yaşandı.Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kuyumcu önlerinde oluşan kalabalıklar dikkat çekti. Kullanıcılar, altın fiyatlarındaki düşüşü fırsat bilerek alım yapanların oluşturduğu sıraları paylaştı.
