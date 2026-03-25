Adalet Bakanı duyurdu: e-Avukat uygulaması kullanıma açıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-avukat uygulamasının kullanıma açıldığı duyurdu. Uygulama sayesinde hükümlü ve tutuklular yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T11:49+0300
Hükümlü ve tutukluların yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü konuşmalarını sağlayacak 'e-Avukat' uygulaması kullanıma açıldı. Uygulamayla ilgili duyuru da Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Haftada 2 kez 30 dakikaAdalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecinin devam ettiğini belirterek, yeni e-Avukat uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Gürlek şunları dile getirdi:
"Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkân sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplamda 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz."