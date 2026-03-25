Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/abde-h9n2-kus-gribinin-ilk-insan-vakasi-italyada-tespit-edildi-1104497208.html
AB'de H9N2 kuş gribinin ilk insan vakası İtalya'da tespit edildi
Sputnik Türkiye
İtalya'da H9N2 kuş gribinin Avrupa'daki ilk insan vakası kaydedildi. Lombardiya'da tespit edilen enfeksiyonun, Avrupa dışından gelen bir hastada görüldüğü... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
sağlik
i̇talya sağlık bakanlığı
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090380978_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6d64a19504b7c65127d34a93704136bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090380978_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8f7e0caef1a6476dbd7a0cd9d6468979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:12 25.03.2026
© AAKuş gribi
Kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
© AA
Abone ol
İtalya’da H9N2 kuş gribinin Avrupa’daki ilk insan vakası kaydedildi. Lombardiya’da tespit edilen enfeksiyonun, Avrupa dışından gelen bir hastada görüldüğü açıklandı. Yetkililer, hastalığın hafif seyrettiğini ve insandan insana bulaşma riskinin bulunmadığını belirtti.
Avrupa’da ilk kez H9N2 kuş gribi insan vakası, İtalya’nın Lombardiya bölgesinde tespit edildi. İtalya Sağlık Bakanlığı, enfeksiyonun altta yatan sağlık sorunları bulunan bir hastada görüldüğünü ve hastanın hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Vaka Avrupa dışı kaynaklı

Yetkililer, söz konusu hastanın enfeksiyonu Avrupa dışından ülkeye giriş yapmadan önce kaptığını açıkladı. Bu durum, virüsün Avrupa içinde yayılım göstermediğine işaret eden önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

Bulaşma yolu: Kuş teması

Sağlık Bakanlığı’na göre, A(H9N2) kuş gribi virüsü, genellikle enfekte kuşlarla veya kontamine yüzeylerle doğrudan temas sonucu bulaşıyor.
Mevcut bilimsel verilere göre virüsün insandan insana bulaştığına dair herhangi bir vaka bulunmuyor.

Hastalık genellikle hafif seyrediyor

Yetkililer, H9N2 enfeksiyonunun insanlarda çoğunlukla hafif semptomlarla seyrettiğini vurguladı. Bu nedenle mevcut vakanın, kamu sağlığı açısından geniş çaplı bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

Temaslılar izleniyor, risk düşük

İtalya Sağlık Bakanlığı, hastanın temas ettiği kişilerin tespit edildiğini ve standart epidemiyolojik takip sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Yetkililer, mevcut durumda toplum için ek bir risk bulunmadığını ve sürecin yakından izlendiğini belirtti.

Avrupa’da ilk vaka olarak kayda geçti

RIA Novosti’ye göre bu vaka, Avrupa’da kaydedilen ilk H9N2 kuş gribi insan enfeksiyonu olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, gelişmenin yakından izlenmesi gerektiğini ancak panik oluşturacak bir durum bulunmadığını ifade ediyor.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
TÜRKİYE
15:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала