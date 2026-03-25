https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/abde-h9n2-kus-gribinin-ilk-insan-vakasi-italyada-tespit-edildi-1104497208.html

AB'de H9N2 kuş gribinin ilk insan vakası İtalya'da tespit edildi

Sputnik Türkiye

İtalya’da H9N2 kuş gribinin Avrupa’daki ilk insan vakası kaydedildi. Lombardiya’da tespit edilen enfeksiyonun, Avrupa dışından gelen bir hastada görüldüğü... 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T16:12+0300

sağlik

i̇talya sağlık bakanlığı

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090380978_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6d64a19504b7c65127d34a93704136bb.jpg

Avrupa’da ilk kez H9N2 kuş gribi insan vakası, İtalya’nın Lombardiya bölgesinde tespit edildi. İtalya Sağlık Bakanlığı, enfeksiyonun altta yatan sağlık sorunları bulunan bir hastada görüldüğünü ve hastanın hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.Vaka Avrupa dışı kaynaklıYetkililer, söz konusu hastanın enfeksiyonu Avrupa dışından ülkeye giriş yapmadan önce kaptığını açıkladı. Bu durum, virüsün Avrupa içinde yayılım göstermediğine işaret eden önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.Bulaşma yolu: Kuş temasıSağlık Bakanlığı’na göre, A(H9N2) kuş gribi virüsü, genellikle enfekte kuşlarla veya kontamine yüzeylerle doğrudan temas sonucu bulaşıyor.Mevcut bilimsel verilere göre virüsün insandan insana bulaştığına dair herhangi bir vaka bulunmuyor.Hastalık genellikle hafif seyrediyorYetkililer, H9N2 enfeksiyonunun insanlarda çoğunlukla hafif semptomlarla seyrettiğini vurguladı. Bu nedenle mevcut vakanın, kamu sağlığı açısından geniş çaplı bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi.Temaslılar izleniyor, risk düşükİtalya Sağlık Bakanlığı, hastanın temas ettiği kişilerin tespit edildiğini ve standart epidemiyolojik takip sürecinin başlatıldığını açıkladı.Yetkililer, mevcut durumda toplum için ek bir risk bulunmadığını ve sürecin yakından izlendiğini belirtti.Avrupa’da ilk vaka olarak kayda geçtiRIA Novosti’ye göre bu vaka, Avrupa’da kaydedilen ilk H9N2 kuş gribi insan enfeksiyonu olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, gelişmenin yakından izlenmesi gerektiğini ancak panik oluşturacak bir durum bulunmadığını ifade ediyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

