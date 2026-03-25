5G için tarihi gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan edecek, 81 ilde hizmete alınacak
Sputnik Türkiye
Türkiye 5G'ye geçiyor. 5G'ye geçiş, 31 Mart'ta düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilecek. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
5g
abdulkadir uraloğlu
türkiye
recep tayyip erdoğan
internet
Türkiye 1 Nisan'dan itibaren 5G teknolojisini kullanmaya başlayacak.5G'ye geçiş, 31 Mart günü Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını söyledi.Mobil iletişim alanında 23 Şubat 1994'te başlayan serüvenin 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşınacağını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"- 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle, Türkiye'nin 5G'ye geçişi resmen ilan edilecek. 1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak. Bu dönüşüm, yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacak. Yeni teknolojiyle birlikte, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak."