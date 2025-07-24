Türkiye'de 5G için geri sayım başladı: İhale Ağustos'ta, ilk sinyal 2026'da
09:00 24.07.2025 (güncellendi: 09:32 24.07.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur5G
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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32 yıl önce internet ile tanışan Türkiye bu yıl Ağustos ayında 5G ihalesi düzenleyecek, ilk sinyal ise 2026 yılında alınacak. Peki internet hızı ne kadar olacak? 4.5G'nin 5G'den ne farkı var?
Türkiye 2016 yılında 4.G teknolojisine merhaba demişti, şimdi ise 5G'ye geçiyor. Ağustos ayınca yapılacak ihale süreci sonrasında 2026 yılında ilk sinyalin alınması planlanıyor.
Türkiye ne zaman 5G'ye geçecek?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini ağustosta yapmayı düşündüklerini belirterek, "2026 yılı içerisinde ilk sinyali alırız ve ilk etapta bütün ülkenin kapsanmasından ziyade belki yoğun illerin kapsanması ve 4.5G'de olduğu gibi peyderpey bir program dahilinde süreci yürütürüz diye düşünüyorum." dedi.
5G'nin 4.5G'den farkı nedir?
5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde saniyede 4.7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7.5 gigabit hıza ulaşıldı. Yani 5G, 4.5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak.
5G Türkiye'de kullanılıyor mu?
5G teknolojisi, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada test amaçlı kullanılıyor.
📶 Mobil Teknoloji Gelişimi Zaman Çizelgesi:
1991 – 1G:
Türkiye, araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanıştı.
Türkiye, araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanıştı.
1993:
Türkiye, internet kullanmaya başladı.
Türkiye, internet kullanmaya başladı.
1994 – 2G:
Veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G kullanılmaya başlandı.
➤ 23 Şubat’ta ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleşti.
Veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G kullanılmaya başlandı.
➤ 23 Şubat’ta ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleşti.
2009 – 3G:
3G’ye geçildi.
3G’ye geçildi.
2011 – 4G:
Dünya 4G ile tanıştı.
Dünya 4G ile tanıştı.
📱 Türkiye ne zaman 4.5 G'ye geçti?
2016 – 4.5G:
Türkiye, 1 Nisan’da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G’yi kullanmaya başladı.
Türkiye, 1 Nisan’da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G’yi kullanmaya başladı.
📊 Mobil Abonelik ve Teknoloji Uyumluluk Verileri:
Toplam mobil abone sayısı:
94.5 milyon
94.5 milyon
4,5G’ye abone olan:
87.5 milyon
87.5 milyon
Cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone sayısı (Eylül 2024):
72.5 milyon
72.5 milyon
4,5G uyumlu cihaz sayısı:
75.3 milyon
75.3 milyon
🚀 5G Teknolojisi:
5G teknolojisi, 4.5G’den 10 kat daha hızlı internet ve daha düşük gecikme süresi sunacak.
Hizmetin gelecek yıl sunulması planlanıyor.
📶 Mobil Ağ Teknolojileri ve Hızları
Teknoloji
Teorik İndirme Hızı (Download)
Teorik Yükleme Hızı (Upload)
3G
2 Mbps – 42 Mbps
384 Kbps – 5.8 Mbps
4G (LTE)
100 Mbps – 150 Mbps
50 Mbps’e kadar
4.5G (LTE Advanced Pro)
300 Mbps – 1 Gbps
50–100 Mbps
5G
1 Gbps – 10 Gbps+
100 Mbps – 1 Gbps
Türkiye'de internet 32 yaşında
12 Nisan 1993’te TÜBİTAK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) iş birliği ile başlatılan TR-NET projesi kapsamında 64 Kbps kapasiteli bir kiralık hat kullanılarak ODTÜ ile ABD’deki Ulusal Bilim Vakfı Ağı (NSFNet) arasında ilk internet bağlantısı kuruldu.