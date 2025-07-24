https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/turkiyede-5g-icin-geri-sayim-basladi-ihale-agustosta-ilk-sinyal-2026da-1098063019.html

Türkiye'de 5G için geri sayım başladı: İhale Ağustos'ta, ilk sinyal 2026'da

Türkiye'de 5G için geri sayım başladı: İhale Ağustos'ta, ilk sinyal 2026'da

Sputnik Türkiye

32 yıl önce internet ile tanışan Türkiye bu yıl Ağustos ayında 5G ihalesi düzenleyecek, ilk sinyal ise 2026 yılında alınacak. Peki internet hızı ne kadar... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T09:00+0300

2025-07-24T09:00+0300

2025-07-24T09:32+0300

türki̇ye

internet

türkiye

abdulkadir uraloğlu

odtü

5g

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Türkiye 2016 yılında 4.G teknolojisine merhaba demişti, şimdi ise 5G'ye geçiyor. Ağustos ayınca yapılacak ihale süreci sonrasında 2026 yılında ilk sinyalin alınması planlanıyor.Türkiye ne zaman 5G'ye geçecek?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini ağustosta yapmayı düşündüklerini belirterek, "2026 yılı içerisinde ilk sinyali alırız ve ilk etapta bütün ülkenin kapsanmasından ziyade belki yoğun illerin kapsanması ve 4.5G'de olduğu gibi peyderpey bir program dahilinde süreci yürütürüz diye düşünüyorum." dedi.5G'nin 4.5G'den farkı nedir?5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde saniyede 4.7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7.5 gigabit hıza ulaşıldı. Yani 5G, 4.5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak.5G Türkiye'de kullanılıyor mu?5G teknolojisi, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada test amaçlı kullanılıyor.📶 Mobil Teknoloji Gelişimi Zaman Çizelgesi:📱 Türkiye ne zaman 4.5 G'ye geçti?📊 Mobil Abonelik ve Teknoloji Uyumluluk Verileri:🚀 5G Teknolojisi:Türkiye'de internet 32 yaşında12 Nisan 1993’te TÜBİTAK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) iş birliği ile başlatılan TR-NET projesi kapsamında 64 Kbps kapasiteli bir kiralık hat kullanılarak ODTÜ ile ABD’deki Ulusal Bilim Vakfı Ağı (NSFNet) arasında ilk internet bağlantısı kuruldu.

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2025

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