Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/turkiyede-5g-icin-geri-sayim-basladi-ihale-agustosta-ilk-sinyal-2026da-1098063019.html
Türkiye'de 5G için geri sayım başladı: İhale Ağustos'ta, ilk sinyal 2026'da
Türkiye'de 5G için geri sayım başladı: İhale Ağustos'ta, ilk sinyal 2026'da
Sputnik Türkiye
32 yıl önce internet ile tanışan Türkiye bu yıl Ağustos ayında 5G ihalesi düzenleyecek, ilk sinyal ise 2026 yılında alınacak. Peki internet hızı ne kadar... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T09:00+0300
2025-07-24T09:32+0300
türki̇ye
internet
türkiye
abdulkadir uraloğlu
odtü
5g
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098086554_0:214:1024:790_1920x0_80_0_0_fe72567ebc254b8c184909e0f052db61.png
Türkiye 2016 yılında 4.G teknolojisine merhaba demişti, şimdi ise 5G'ye geçiyor. Ağustos ayınca yapılacak ihale süreci sonrasında 2026 yılında ilk sinyalin alınması planlanıyor.Türkiye ne zaman 5G'ye geçecek?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini ağustosta yapmayı düşündüklerini belirterek, "2026 yılı içerisinde ilk sinyali alırız ve ilk etapta bütün ülkenin kapsanmasından ziyade belki yoğun illerin kapsanması ve 4.5G'de olduğu gibi peyderpey bir program dahilinde süreci yürütürüz diye düşünüyorum." dedi.5G'nin 4.5G'den farkı nedir?5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde saniyede 4.7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7.5 gigabit hıza ulaşıldı. Yani 5G, 4.5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak.5G Türkiye'de kullanılıyor mu?5G teknolojisi, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada test amaçlı kullanılıyor.📶 Mobil Teknoloji Gelişimi Zaman Çizelgesi:📱 Türkiye ne zaman 4.5 G'ye geçti?📊 Mobil Abonelik ve Teknoloji Uyumluluk Verileri:🚀 5G Teknolojisi:Türkiye'de internet 32 yaşında12 Nisan 1993’te TÜBİTAK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) iş birliği ile başlatılan TR-NET projesi kapsamında 64 Kbps kapasiteli bir kiralık hat kullanılarak ODTÜ ile ABD’deki Ulusal Bilim Vakfı Ağı (NSFNet) arasında ilk internet bağlantısı kuruldu.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Zeynep Gökalp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg
Zeynep Gökalp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098086554_0:118:1024:886_1920x0_80_0_0_f3f37ee6108b17f12ceba2b4f3817635.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye 5g ihalesi, türkiye 5g’ye ne zaman geçecek, 5g 4.5g farkı, türkiye internet tarihi, türkiye mobil internet teknolojileri, 5g internet hızı ne kadar, 5g türkiye’de nerede kullanılıyor, türkiye mobil abone sayısı, 4.5g kaç kişi kullanıyor, 5g sinyali ne zaman alınacak, mobil internet hızı karşılaştırması, 5g gecikme süresi, 5g kapsama alanı türkiye, uraloğlu 5g, türkiye ne zaman 5g'ye geçecek
türkiye 5g ihalesi, türkiye 5g’ye ne zaman geçecek, 5g 4.5g farkı, türkiye internet tarihi, türkiye mobil internet teknolojileri, 5g internet hızı ne kadar, 5g türkiye’de nerede kullanılıyor, türkiye mobil abone sayısı, 4.5g kaç kişi kullanıyor, 5g sinyali ne zaman alınacak, mobil internet hızı karşılaştırması, 5g gecikme süresi, 5g kapsama alanı türkiye, uraloğlu 5g, türkiye ne zaman 5g'ye geçecek

Türkiye'de 5G için geri sayım başladı: İhale Ağustos'ta, ilk sinyal 2026'da

09:00 24.07.2025 (güncellendi: 09:32 24.07.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur5G
5G - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Zeynep Gökalp - Sputnik Türkiye
Zeynep Gökalp
Tüm yazılar
32 yıl önce internet ile tanışan Türkiye bu yıl Ağustos ayında 5G ihalesi düzenleyecek, ilk sinyal ise 2026 yılında alınacak. Peki internet hızı ne kadar olacak? 4.5G'nin 5G'den ne farkı var?
Türkiye 2016 yılında 4.G teknolojisine merhaba demişti, şimdi ise 5G'ye geçiyor. Ağustos ayınca yapılacak ihale süreci sonrasında 2026 yılında ilk sinyalin alınması planlanıyor.

Türkiye ne zaman 5G'ye geçecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini ağustosta yapmayı düşündüklerini belirterek, "2026 yılı içerisinde ilk sinyali alırız ve ilk etapta bütün ülkenin kapsanmasından ziyade belki yoğun illerin kapsanması ve 4.5G'de olduğu gibi peyderpey bir program dahilinde süreci yürütürüz diye düşünüyorum." dedi.

5G'nin 4.5G'den farkı nedir?

5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde saniyede 4.7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7.5 gigabit hıza ulaşıldı. Yani 5G, 4.5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak.

5G Türkiye'de kullanılıyor mu?

5G teknolojisi, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada test amaçlı kullanılıyor.

📶 Mobil Teknoloji Gelişimi Zaman Çizelgesi:

1991 – 1G:
Türkiye, araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanıştı.
1993:
Türkiye, internet kullanmaya başladı.
1994 – 2G:
Veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G kullanılmaya başlandı.
➤ 23 Şubat’ta ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleşti.
2009 – 3G:
3G’ye geçildi.
2011 – 4G:
Dünya 4G ile tanıştı.

📱 Türkiye ne zaman 4.5 G'ye geçti?

2016 – 4.5G:
Türkiye, 1 Nisan’da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G’yi kullanmaya başladı.

📊 Mobil Abonelik ve Teknoloji Uyumluluk Verileri:

Toplam mobil abone sayısı:
94.5 milyon
4,5G’ye abone olan:
87.5 milyon
Cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone sayısı (Eylül 2024):
72.5 milyon
4,5G uyumlu cihaz sayısı:
75.3 milyon

🚀 5G Teknolojisi:

5G teknolojisi, 4.5G’den 10 kat daha hızlı internet ve daha düşük gecikme süresi sunacak.
Hizmetin gelecek yıl sunulması planlanıyor.
📶 Mobil Ağ Teknolojileri ve Hızları

Teknoloji

Teorik İndirme Hızı (Download)

Teorik Yükleme Hızı (Upload)

3G

2 Mbps – 42 Mbps

384 Kbps – 5.8 Mbps

4G (LTE)

100 Mbps – 150 Mbps

50 Mbps’e kadar

4.5G (LTE Advanced Pro)

300 Mbps – 1 Gbps

50–100 Mbps

5G

1 Gbps – 10 Gbps+

100 Mbps – 1 Gbps

Türkiye'de internet 32 yaşında

12 Nisan 1993’te TÜBİTAK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) iş birliği ile başlatılan TR-NET projesi kapsamında 64 Kbps kapasiteli bir kiralık hat kullanılarak ODTÜ ile ABD’deki Ulusal Bilim Vakfı Ağı (NSFNet) arasında ilk internet bağlantısı kuruldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала