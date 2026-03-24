Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/yerel-yonetimler-teklifinde-kritik-asama-kamu-zarari-yoneticiden-tahsil-edilecek-1104454992.html
Yerel yönetimler teklifinde kritik aşama: Kamu zararı yöneticiden tahsil edilecek
Yerel yönetimler teklifinde kritik aşama: Kamu zararı yöneticiden tahsil edilecek
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin yerel yönetimler yasasında kapsamlı değişiklik öngören çalışmasında sona yaklaşıldı. Düzenlemede kamu zararının yöneticilere ödettirilmesi ve imar... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T09:59+0300
2026-03-24T09:59+0300
türki̇ye
ak parti
sgk
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104455321_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d969bbd4f5d0d86ff1918153fa5eef98.jpg
AK Partili kurmayların uzun süredir üzerinde çalıştığı, yerel yönetimlerin harcamalarına sıkı denetim ve sınır getirilmesini öngören düzenlemede sona yaklaşıldı. AK Parti, yerel yönetimler yasasında büyük bir reform hedefleyen çalışmasında son aşamaya geldi.Belediye harcamalarına yeni denetim mekanizması geliyorHazırlanan taslağa göre belediye harcamalarına sıkı denetim getirilecek, borç yönetimi yeniden düzenlenecek ve yetki paylaşımı gözden geçirilecek. Düzenlemede, belediyelerin mali yapısının daha kontrollü hale getirilmesi için yeni kuralların hayata geçirilmesi planlanıyor.Kamu zararı yöneticilere ödettirilecekTaslakta dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, oluşacak kamu zararının yöneticilere ödettirilmesi oldu. Düzenleme, yerel yönetimlerde mali sorumluluğun doğrudan yönetici düzeyinde karşılanmasını öngörüyor. Bu adımın, belediye harcamalarında daha dikkatli ve hesap verebilir bir yapının oluşturulmasını hedeflediği değerlendiriliyor.Personel giderlerine bütçe sınırı geliyorTaslağa göre belediyelerin personel giderlerinin bütçenin yüzde 30-40 bandını aşmaması için yeni tedbirler alınacak. Böylece belediye bütçelerinde personel harcamalarının belirli bir sınır içinde tutulması ve diğer hizmet alanlarına daha dengeli kaynak aktarılması amaçlanıyor.İhale süreçlerinde şeffaflık artırılacakDüzenlemede, belediyelerin ihale süreçlerine şeffaflık getirilmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Taslağa göre hem ihale süreçlerinin denetlenebilir hale getirilmesi hem de kamu kaynaklarının kullanımında daha açık bir sistem kurulması hedefleniyor.Taslak çalışmada, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının yeniden belirlenmesi de değerlendiriliyor. Böylece yerel yönetimlerde yetki alanlarının daha net çizilmesi ve hizmet sunumunda yaşanan karmaşanın azaltılması planlanıyor.SGK primleri ve borçlanma süreçleri için yeni kurallar masadaDüzenleme kapsamında SGK primlerinin kaynaktan kesilmesi de gündemde bulunuyor. Ayrıca belediyelerin borçlanma süreçlerinin belirli kriterlere bağlanması ve mevcut borç yükü için orta ve uzun vadeli programlar hazırlanması öngörülüyor.Belediye harcamaları kamuoyuyla paylaşılacakTaslakta yer alan bir diğer önemli başlık ise belediye harcamalarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması oldu. Bu adımla birlikte vatandaşların yerel yönetimlerin mali işlemlerini daha yakından takip edebilmesinin önü açılacak.İmar değişikliklerine daha sıkı kurallar geliyorDüzenleme, imar değişikliklerinin daha sıkı kurallara bağlanmasını da içeriyor. Bu başlığın, özellikle şehir planlaması ve arazi kullanımı süreçlerinde daha kontrollü bir yapı kurulmasını amaçladığı belirtiliyor.Gözler Meclis takvimine çevrildiHazırlanan taslağın yasama takvimi henüz netleşmedi. Ancak düzenlemenin, Meclis’in Temmuz ayında tatile girmesinden önce gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1104452722.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104455321_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_daf4b17e19545e2a6c0e6841201bce94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti, sgk, meclis
ak parti, sgk, meclis

Yerel yönetimler teklifinde kritik aşama: Kamu zararı yöneticiden tahsil edilecek

09:59 24.03.2026
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
© AA
Abone ol
AK Parti’nin yerel yönetimler yasasında kapsamlı değişiklik öngören çalışmasında sona yaklaşıldı. Düzenlemede kamu zararının yöneticilere ödettirilmesi ve imar değişikliklerine daha sıkı kurallar getirilmesi planlanıyor.
AK Partili kurmayların uzun süredir üzerinde çalıştığı, yerel yönetimlerin harcamalarına sıkı denetim ve sınır getirilmesini öngören düzenlemede sona yaklaşıldı. AK Parti, yerel yönetimler yasasında büyük bir reform hedefleyen çalışmasında son aşamaya geldi.

Belediye harcamalarına yeni denetim mekanizması geliyor

Hazırlanan taslağa göre belediye harcamalarına sıkı denetim getirilecek, borç yönetimi yeniden düzenlenecek ve yetki paylaşımı gözden geçirilecek. Düzenlemede, belediyelerin mali yapısının daha kontrollü hale getirilmesi için yeni kuralların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kamu zararı yöneticilere ödettirilecek

Taslakta dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, oluşacak kamu zararının yöneticilere ödettirilmesi oldu. Düzenleme, yerel yönetimlerde mali sorumluluğun doğrudan yönetici düzeyinde karşılanmasını öngörüyor. Bu adımın, belediye harcamalarında daha dikkatli ve hesap verebilir bir yapının oluşturulmasını hedeflediği değerlendiriliyor.

Personel giderlerine bütçe sınırı geliyor

Taslağa göre belediyelerin personel giderlerinin bütçenin yüzde 30-40 bandını aşmaması için yeni tedbirler alınacak. Böylece belediye bütçelerinde personel harcamalarının belirli bir sınır içinde tutulması ve diğer hizmet alanlarına daha dengeli kaynak aktarılması amaçlanıyor.

İhale süreçlerinde şeffaflık artırılacak

Düzenlemede, belediyelerin ihale süreçlerine şeffaflık getirilmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Taslağa göre hem ihale süreçlerinin denetlenebilir hale getirilmesi hem de kamu kaynaklarının kullanımında daha açık bir sistem kurulması hedefleniyor.
Taslak çalışmada, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının yeniden belirlenmesi de değerlendiriliyor. Böylece yerel yönetimlerde yetki alanlarının daha net çizilmesi ve hizmet sunumunda yaşanan karmaşanın azaltılması planlanıyor.

SGK primleri ve borçlanma süreçleri için yeni kurallar masada

Düzenleme kapsamında SGK primlerinin kaynaktan kesilmesi de gündemde bulunuyor. Ayrıca belediyelerin borçlanma süreçlerinin belirli kriterlere bağlanması ve mevcut borç yükü için orta ve uzun vadeli programlar hazırlanması öngörülüyor.

Belediye harcamaları kamuoyuyla paylaşılacak

Taslakta yer alan bir diğer önemli başlık ise belediye harcamalarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması oldu. Bu adımla birlikte vatandaşların yerel yönetimlerin mali işlemlerini daha yakından takip edebilmesinin önü açılacak.

İmar değişikliklerine daha sıkı kurallar geliyor

Düzenleme, imar değişikliklerinin daha sıkı kurallara bağlanmasını da içeriyor. Bu başlığın, özellikle şehir planlaması ve arazi kullanımı süreçlerinde daha kontrollü bir yapı kurulmasını amaçladığı belirtiliyor.

Gözler Meclis takvimine çevrildi

Hazırlanan taslağın yasama takvimi henüz netleşmedi. Ancak düzenlemenin, Meclis’in Temmuz ayında tatile girmesinden önce gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
EKONOMİ
Tabelalar bir kez daha değişecek: Benzin ve motorine indirim geliyor
09:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала