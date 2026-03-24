https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/yerel-yonetimler-teklifinde-kritik-asama-kamu-zarari-yoneticiden-tahsil-edilecek-1104454992.html

Yerel yönetimler teklifinde kritik aşama: Kamu zararı yöneticiden tahsil edilecek

AK Parti’nin yerel yönetimler yasasında kapsamlı değişiklik öngören çalışmasında sona yaklaşıldı. Düzenlemede kamu zararının yöneticilere ödettirilmesi ve imar... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T09:59+0300

türki̇ye

ak parti

sgk

meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104455321_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d969bbd4f5d0d86ff1918153fa5eef98.jpg

AK Partili kurmayların uzun süredir üzerinde çalıştığı, yerel yönetimlerin harcamalarına sıkı denetim ve sınır getirilmesini öngören düzenlemede sona yaklaşıldı. AK Parti, yerel yönetimler yasasında büyük bir reform hedefleyen çalışmasında son aşamaya geldi.Belediye harcamalarına yeni denetim mekanizması geliyorHazırlanan taslağa göre belediye harcamalarına sıkı denetim getirilecek, borç yönetimi yeniden düzenlenecek ve yetki paylaşımı gözden geçirilecek. Düzenlemede, belediyelerin mali yapısının daha kontrollü hale getirilmesi için yeni kuralların hayata geçirilmesi planlanıyor.Kamu zararı yöneticilere ödettirilecekTaslakta dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, oluşacak kamu zararının yöneticilere ödettirilmesi oldu. Düzenleme, yerel yönetimlerde mali sorumluluğun doğrudan yönetici düzeyinde karşılanmasını öngörüyor. Bu adımın, belediye harcamalarında daha dikkatli ve hesap verebilir bir yapının oluşturulmasını hedeflediği değerlendiriliyor.Personel giderlerine bütçe sınırı geliyorTaslağa göre belediyelerin personel giderlerinin bütçenin yüzde 30-40 bandını aşmaması için yeni tedbirler alınacak. Böylece belediye bütçelerinde personel harcamalarının belirli bir sınır içinde tutulması ve diğer hizmet alanlarına daha dengeli kaynak aktarılması amaçlanıyor.İhale süreçlerinde şeffaflık artırılacakDüzenlemede, belediyelerin ihale süreçlerine şeffaflık getirilmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Taslağa göre hem ihale süreçlerinin denetlenebilir hale getirilmesi hem de kamu kaynaklarının kullanımında daha açık bir sistem kurulması hedefleniyor.Taslak çalışmada, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının yeniden belirlenmesi de değerlendiriliyor. Böylece yerel yönetimlerde yetki alanlarının daha net çizilmesi ve hizmet sunumunda yaşanan karmaşanın azaltılması planlanıyor.SGK primleri ve borçlanma süreçleri için yeni kurallar masadaDüzenleme kapsamında SGK primlerinin kaynaktan kesilmesi de gündemde bulunuyor. Ayrıca belediyelerin borçlanma süreçlerinin belirli kriterlere bağlanması ve mevcut borç yükü için orta ve uzun vadeli programlar hazırlanması öngörülüyor.Belediye harcamaları kamuoyuyla paylaşılacakTaslakta yer alan bir diğer önemli başlık ise belediye harcamalarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması oldu. Bu adımla birlikte vatandaşların yerel yönetimlerin mali işlemlerini daha yakından takip edebilmesinin önü açılacak.İmar değişikliklerine daha sıkı kurallar geliyorDüzenleme, imar değişikliklerinin daha sıkı kurallara bağlanmasını da içeriyor. Bu başlığın, özellikle şehir planlaması ve arazi kullanımı süreçlerinde daha kontrollü bir yapı kurulmasını amaçladığı belirtiliyor.Gözler Meclis takvimine çevrildiHazırlanan taslağın yasama takvimi henüz netleşmedi. Ancak düzenlemenin, Meclis’in Temmuz ayında tatile girmesinden önce gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1104452722.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

