Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Tabelalar bir kez daha değişecek: Benzin ve motorine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları, petroldeki agresif yükselişin etkisiyle gün aşırı zamlanırken tarihi yüksek seviyelere ulaşıldı. Eşel mobil sistemindeki tutarların da... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
benzin ve motorine indirim geliyor, benzin zam, motorin zam, benzin indirim, benzin fiyatları, motorin
benzin ve motorine indirim geliyor, benzin zam, motorin zam, benzin indirim, benzin fiyatları, motorin

09:22 24.03.2026
Akaryakıt fiyatları, petroldeki agresif yükselişin etkisiyle gün aşırı zamlanırken tarihi yüksek seviyelere ulaşıldı. Eşel mobil sistemindeki tutarların da eritilmesiyle birlikte zamlar direkt pompa fiyatlarına yansıyordu. Gece itibarıyla zam gelen akaryakıtta bu kez indirim bekleniyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez bölgesini ateş çemberine aldı.
Dünya petrolünün yüzde 30'a yakını Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Ancak İran'ın kontrolünde olan Hürmüz Boğazı'ndan geçmek savaş nedeniyle mümkün olmuyor ve bu da arz kesintileri nedeniyle fiyatlara olumsuz yansıyor.
Petrol fiyatlarının dengesiz seyretmesi ve yükseliş trendinde olması akaryakıt fiyatlarına olağanüstü hareketlilik getirdi. Motorin 81 liraya yaklaştı.

Akaryakıtta indirim bekleniyor

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim yapılacak.
İndirimlerin yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.
Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar ilgili makamlarca veriliyor.
Akaryakıtta tabelalar yeniden değişecek: Ne kadar zam bekleniyor?
22 Mart, 12:07
