Tabelalar bir kez daha değişecek: Benzin ve motorine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları, petroldeki agresif yükselişin etkisiyle gün aşırı zamlanırken tarihi yüksek seviyelere ulaşıldı. Eşel mobil sistemindeki tutarların da...
ekonomi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
benzin
benzin fiyatları
motorin
zam
petrol
brent petrol
benzin ve motorine indirim geliyor, benzin zam, motorin zam, benzin indirim, benzin fiyatları, motorin
Akaryakıt fiyatları, petroldeki agresif yükselişin etkisiyle gün aşırı zamlanırken tarihi yüksek seviyelere ulaşıldı. Eşel mobil sistemindeki tutarların da eritilmesiyle birlikte zamlar direkt pompa fiyatlarına yansıyordu. Gece itibarıyla zam gelen akaryakıtta bu kez indirim bekleniyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez bölgesini ateş çemberine aldı.
Dünya petrolünün yüzde 30'a yakını Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Ancak İran'ın kontrolünde olan Hürmüz Boğazı'ndan geçmek savaş nedeniyle mümkün olmuyor ve bu da arz kesintileri nedeniyle fiyatlara olumsuz yansıyor.
Petrol fiyatlarının dengesiz seyretmesi ve yükseliş trendinde olması akaryakıt fiyatlarına olağanüstü hareketlilik getirdi. Motorin 81 liraya yaklaştı.
Akaryakıtta indirim bekleniyor
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim yapılacak.
İndirimlerin yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.
Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar ilgili makamlarca veriliyor.