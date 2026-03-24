https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/yenidogan-cetesi-davasinda-40-durusma-basladi-63-sanik-yeniden-hakim-karsisinda-1104462522.html

'Yenidoğan Çetesi' davasında 40. duruşma başladı: 63 sanık yeniden hakim karşısında

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

yenidoğan

yenidoğan çetesi

i̇lker gönen

gıyasettin mert özdemir

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

fırat sarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089432943_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ed2be14cf76ce88ddd1165ccf510439a.jpg

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davasının 40. duruşması başladı. Dava, kamuoyunda sağlık sistemine ilişkin en çok tartışılan yargı süreçlerinden biri olmayı sürdürüyor.Sanıklar, müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulunduBakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 4 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Savcılık, ölen sanığın dosyasının ayrılmasını istediDuruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un 6 Ocak'ta öldüğünü belirterek dosyasının ayrılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.Duruşma savunmalarla sürüyorMahkeme heyeti önünde başlayan yargılamada duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Öte yandan, duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.1399 sayfalık iddianamede örgüt yapılanması anlatıldıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor. İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.Bebeklerin durumunun ağır gösterildiği öne sürüldüİddianamede, sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtiliyor. Bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor. Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine sanıkların seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın büyük kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.İddianamede ana amaç olarak maddi kazanç gösterildiDosyada, esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu vurgulanıyor. Bu iddia, davanın en ağır suçlamaları arasında yer alıyor.Sanıklar için yüzlerce yıla varan hapis istemiİddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl altışar aydan 582 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede, 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

