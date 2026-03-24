BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
Bahçeli: İran halkı saldırılara karşı etten duvar ördü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Birleşen İran halkı saldırılara karşı etten duvar ördü. Görülmüştür ki bir...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:'Uluslararası hukuk paçavraya dönmüştür'
tr_TR
Bahçeli: İran halkı saldırılara karşı etten duvar ördü

11:01 24.03.2026 (güncellendi: 11:11 24.03.2026)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Birleşen İran halkı saldırılara karşı etten duvar ördü. Görülmüştür ki bir halkı, milleti içten çözmeden hiçbir gücün şansı yok" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
28 Şubat'tan bu yana İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşıldı. Birleşen İran halkı saldırılara karşı etten duvar ördü. Görülmüştür ki bir halkı, milleti içten çözmeden hiçbir gücün şansı yok. Terörsüz Türkiye'ye dudak bükenler köşe bucak saklanmıştır şimdi. Kamyon farı görmüş tavşan gibi dona kalmışlardır. Biz yine de onların donup kalmalarını değil Türkiye Yüzyılı'na omuz vermelerini istiyoruz. Biz diplomaside altın çağını yaşayan Türkiye için harekete geçmelerini bekliyoruz. Terörsüz Türkiye Türk ile Kürdün kardeşlik baharıdır. Aramızdaki kuklacıları söküp çıkarıyoruz. Türk ile Kürt bozulamayacak kardeşliğin nişanesidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

'Uluslararası hukuk paçavraya dönmüştür'

Uluslararası hukuk paçavraya dönmüştür. Haksız saldırılarda komşu coğrafyalar toz duman içinde. Nükleer tesislerin vurulması tansiyonu artırdı. Enerji krizi kapıya dayandı. Savaş öngörülemez noktaya savruluyor.

0
loader
Заголовок открываемого материала