Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/unlu-yapimci-erol-kosenin-vasiyeti-ortaya-cikti-cenazesinde-ne-istedi-1104455160.html
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı: Cenazesinde ne istedi?
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı: Cenazesinde ne istedi?
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin vasiyet gibi üç mektup bıraktığı ve cenaze töreninde ne istediği ortaya çıktı. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T09:57+0300
2026-03-24T09:57+0300
yaşam
erol köse
cenaze
cenaze töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103968/43/1039684308_0:20:1266:732_1920x0_80_0_0_8d3bedb19754bc42a2e832e461f63729.jpg
Ünlü yapımcı Erol Köse’nin 16’ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken cenaze töreninin detayları da belli oldu. Geriye 3 mektup bırakan Köse'nin vasiyet gibi mektubunda 'Şaşaalı bir tören istemiyorum, küçük bir camide defnedin beni" yazdığı belirtildi. Mecburdum Köse'nin ölümünün ardından evinde bulunan notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi. TV100'ün haberinde de Köse'nin geride 3 not bıraktığı açıklandı. Yayında Erol Köse'nin bir mektubu doktorlara yazdığı ve hastalığı konusunda bilgi verdiği anlatıldı.Törensiz defnedinKöse'nin bıraktığı mektupta şaaalı bir tören istemediği belirtilirken "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin." yazdığı anlatıldı. Cenaze töreninin detayları belli oldu Erol Köse’nin cenaze programı da belli oldu. Köse’nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/unlu-yapimci-erol-kose-hayatini-kaybetti-1104440911.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103968/43/1039684308_133:0:1133:750_1920x0_80_0_0_b55292efae8339d4dbfe5e902f4f8722.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erol köse, cenaze, cenaze töreni
erol köse, cenaze, cenaze töreni

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı: Cenazesinde ne istedi?

09:57 24.03.2026
© DHAErol Köse
Erol Köse - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
© DHA
Abone ol
Hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin vasiyet gibi üç mektup bıraktığı ve cenaze töreninde ne istediği ortaya çıktı.
Ünlü yapımcı Erol Köse’nin 16’ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken cenaze töreninin detayları da belli oldu. Geriye 3 mektup bırakan Köse'nin vasiyet gibi mektubunda 'Şaşaalı bir tören istemiyorum, küçük bir camide defnedin beni" yazdığı belirtildi.

Mecburdum

Köse'nin ölümünün ardından evinde bulunan notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi. TV100'ün haberinde de Köse'nin geride 3 not bıraktığı açıklandı. Yayında Erol Köse'nin bir mektubu doktorlara yazdığı ve hastalığı konusunda bilgi verdiği anlatıldı.

Törensiz defnedin

Köse'nin bıraktığı mektupta şaaalı bir tören istemediği belirtilirken "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin." yazdığı anlatıldı.

Cenaze töreninin detayları belli oldu

Erol Köse’nin cenaze programı da belli oldu. Köse’nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала