Ünlü yapımcı Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı: Cenazesinde ne istedi?
Hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin vasiyet gibi üç mektup bıraktığı ve cenaze töreninde ne istediği ortaya çıktı. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T09:57+0300
Ünlü yapımcı Erol Köse’nin 16’ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken cenaze töreninin detayları da belli oldu. Geriye 3 mektup bırakan Köse'nin vasiyet gibi mektubunda 'Şaşaalı bir tören istemiyorum, küçük bir camide defnedin beni" yazdığı belirtildi. Mecburdum Köse'nin ölümünün ardından evinde bulunan notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi. TV100'ün haberinde de Köse'nin geride 3 not bıraktığı açıklandı. Yayında Erol Köse'nin bir mektubu doktorlara yazdığı ve hastalığı konusunda bilgi verdiği anlatıldı.Törensiz defnedinKöse'nin bıraktığı mektupta şaaalı bir tören istemediği belirtilirken "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin." yazdığı anlatıldı. Cenaze töreninin detayları belli oldu Erol Köse’nin cenaze programı da belli oldu. Köse’nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
