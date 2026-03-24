Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Cinayet gecesini anlattı

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu o gece yaşananları anlattı. 24.03.2026, Sputnik Türkiye

Bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolu Kubilay Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Genç şarkıcı o gece yaşananları, "Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap’la konuşmaya başladı. ‘Kızı rahat bırak’ dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı. Sonra Alaattin araca geri geldi" diyerek anlattı. Çok sevdiğim kardeşimdirHabertürk'ün haberine göre, Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyette verdiği ifadesinde öldürülen futbolcu Kundakçı'yı eski sevgilisi Vahap Canbay aracılığıyla tanıdığını belirtirken "Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Vahap’ın Bağcılar’da müzik stüdyosu vardı. O müzik stüdyosu çete tarafından taranmıştı. Bunun üzerine ailesi Kubilay’ı uzun süre kendisiyle görüştürmemişti. Bildiğim kadarıyla Kubilay’ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur." dedi. Bana şiddeti oluyorduVahap Canbay'dan şiddet gördüğünü ve inişli çıkışlı bir ilişkileri olduğunu söyleyen Kalaycıoğlu ifadesinde şunları anlattı: "Biz sürekli bundan dolayı tartışıyorduk. Bu süreçte sürekli psikolojik baskı gördüm, psikolojik şiddet gördüm. Kısıtlamalar gördüm, tehditler gördüm. O kadar çok sık kavga ediyorduk ki; herkesin önünde kavga ettiğimiz oluyordu. Annemin gözü önünde de çok kavga yaşandı. Bunun üzerine anneme de çok büyük saygısızlık yaptı. Hakaret etti. Annem de bundan dolayı kendisini sevmiyordu. İlk başta ilişkimizi destekliyordu, sonrasında desteklememeye başladı.Bu durumu öğrendiği için anneme kinlenmeye başladı. Hatta onun yüzünden 3 ay boyunca annemle görüşmedim. Görüşmemi yasaklamıştı. Bir iki sefer, Fransa tatilinden döndüğümde havalimanında beni tartakladı. Polisten yardım istedim ama sonrasında adli işlem yaptırmadım.Beni sektörden silmekle tehdit ettiBeni sektörden silmekle tehdit ediyordu. Köpeklerimi alıkoymakla tehdit ediyordu. Ortak prodüktörümüz olduğu için benim seslendirdiğim şarkılarda kendisinin de katkısı vardı. Bu yüzden şarkılarımı kaldırarak beni piyasadan sileceğini söylüyordu. Sürekli bu şekilde tehdit ediyordu. Kısacası mutsuz ve toksik bir ilişkimiz vardı.Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla ilişkime annem vesile olduAlaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin’in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap’tan ayrılmıştım. Alaattin, bildiğim kadarıyla armatörlük yapıyordu. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu.İlişkin varsa seni de kendimi de öldürürümVahap’la telefonda görüştük. Vahap Canbay bana, ‘Eğer bir ilişkin varsa seni de kendimi de öldürürüm’ dedi. Bu yüzden yeni ilişkimi kimseye söylemedim. Bu görüşmeden sonra aynı gün Kubilay beni aradı. ‘Abla, ben sizi barıştırmak istiyorum, oraya gelmek istiyorum’ dedi. Ben de kendisine ısrarla gelmemesi gerektiğini söyledim. Araya kimseyi sokmak istemediğimi, ilişkimin bittiğini, ailesiyle vakit geçirmesi gerektiğini söyledim ve telefonu kapattım.Yemekteyken bir aracın stüdyoya yakın bir yere park ettiğini duyduk. Çalışan bir arkadaşımıza gidip bakmasını söyledik. Araç plakasının 16 olduğunu söyleyince bunun Vahap’ın kullandığı araç olduğunu anladım. Çok korktum. Bana bir şey yapmak için geldiğini düşündüm. Annemi arayıp durumu anlattım. Sonra Alaattin’le konuştuk.Alaattin camdan silahı uzattıAradan yaklaşık 2 saat geçti. Vahap’ın bulunduğu aracın oradan gitmediğini gördük. Beni görmesinler diye stüdyoya da gitmedim. Alaattin iki araçla geldi. Ben de araca bindim. Stüdyonun bulunduğu yere geldiğimizde Vahap’ın aracıyla karşı karşıya geldik. Vahap bizi görünce araç içinde eğildi, sanki bir şey alacak sandık. Alaattin, ‘Ben gidip konuşacağım’ dedi.Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap’la konuşmaya başladı. ‘Kızı rahat bırak’ dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı. Sonra Alaattin araca geri geldi. Ben şok geçirdim. Panik oldum, ağlamaya başladım. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra beni yol üzerinde araçtan indirdiler. Ben de taksiyle uzaklaştım."

