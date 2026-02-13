Türkiye
Deprem uzmanı Osman Bektaş’tan İstanbul depremi uyarısı: 'Büyük yıkım senaryosu, sarsıntı süresi kısaldıkça zayıflıyor'
Deprem uzmanı Osman Bektaş’tan İstanbul depremi uyarısı: 'Büyük yıkım senaryosu, sarsıntı süresi kısaldıkça zayıflıyor'
türki̇ye
osman bektaş
deprem
i̇stanbul
Deprem uzmanlarının bir kısmı büyük Marmara depreminin 7 ve üzeri büyüklükte gerçekleşebileceğini ifade ederken, Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı.'Bizi korkutan o büyük yıkım senaryosu...'Bektaş, ana Marmara Fayı'nın kırılma biçiminin sarsıntı süresini etkileyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Depremin ne kadar şiddetli olduğu değil, ne kadar uzun sürdüğü! Eğer, ana Marmara Fayı boydan boya değil de parça parça kırılmaya devam ederse 1999 M7,4 depremi gibi 45 saniye sallanmayız. Kısa süreli sallantıda yeni binalarımızın dayanma şansı çok daha yüksek. Yani bizi korkutan o büyük yıkım senaryosu, sarsıntı süresi kısaldıkça zayıflıyor. Üstüne bir de 2018 sonrası sağlam mühendislik eklenince tablo değişiyor. Özetle; depremin süresi kısalır, binalarımız da sağlam olursa 99 acılarını bir daha yaşamayız."Paylaşımında, kısa süreli sarsıntılarda yeni binaların dayanma şansının daha yüksek olabileceğini belirten Bektaş, "2018 sonrası sağlam mühendislik" ifadesiyle yapı güvenliğine de dikkat çekti.
türki̇ye
i̇stanbul
osman bektaş, deprem, i̇stanbul
osman bektaş, deprem, i̇stanbul

14:39 13.02.2026 (güncellendi: 14:40 13.02.2026)
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depremi tartışmalarına yeni bir değerlendirme ekledi. “Depremin ne kadar şiddetli olduğu değil, ne kadar uzun sürdüğü” diyen Bektaş, Marmara Fayı’nın parça parça kırılması halinde sürenin kısalabileceğini belirtti.
Deprem uzmanlarının bir kısmı büyük Marmara depreminin 7 ve üzeri büyüklükte gerçekleşebileceğini ifade ederken, Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı.

'Bizi korkutan o büyük yıkım senaryosu...'

Bektaş, ana Marmara Fayı’nın kırılma biçiminin sarsıntı süresini etkileyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Depremin ne kadar şiddetli olduğu değil, ne kadar uzun sürdüğü! Eğer, ana Marmara Fayı boydan boya değil de parça parça kırılmaya devam ederse 1999 M7,4 depremi gibi 45 saniye sallanmayız. Kısa süreli sallantıda yeni binalarımızın dayanma şansı çok daha yüksek. Yani bizi korkutan o büyük yıkım senaryosu, sarsıntı süresi kısaldıkça zayıflıyor. Üstüne bir de 2018 sonrası sağlam mühendislik eklenince tablo değişiyor. Özetle; depremin süresi kısalır, binalarımız da sağlam olursa 99 acılarını bir daha yaşamayız."
Paylaşımında, kısa süreli sarsıntılarda yeni binaların dayanma şansının daha yüksek olabileceğini belirten Bektaş, “2018 sonrası sağlam mühendislik” ifadesiyle yapı güvenliğine de dikkat çekti.
