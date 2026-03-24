https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/trumpa-destek-orani-iran-ve-akaryakit-fiyatlari-nedeniyle-gorev-doneminin-en-dusuk-seviyesinde-1104474850.html
Trump’a destek oranı İran ve akaryakıt fiyatları nedeniyle görev döneminin en düşük seviyesinde
Trump’a destek oranı İran ve akaryakıt fiyatları nedeniyle görev döneminin en düşük seviyesinde
Sputnik Türkiye
Reuters/Ipsos anketine göre ABD Başkanı Donald Trump'a destek oranı yüzde 40'tan yüzde 36'ya gerileyerek Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana en düşük seviyeye...
2026-03-24T22:13+0300
2026-03-24T22:13+0300
2026-03-24T22:13+0300
dünya
reuters
ipsos
anket
donald trump
abd
i̇srail
i̇ran
beyaz saray
akaryakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104131553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_151020ea616860b067c0111955601724.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın görev onayı, İran’a yönelik saldırılar ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle, yeniden Beyaz Saray’a dönmesinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Reuters haber ajansı ile kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’un ortaklaşa gerçekleştirdiği anket, Trump’a destek oranındaki sert düşüşü ortaya koydu.Pazartesi günü tamamlanan dört günlük ankete göre, Trump’ın başkanlık performansını onaylayanların oranı yüzde 36 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen hafta yapılan ankette yüzde 40’tı. Ajans, Trump’ın ilk başkanlık döneminin başında destek oranının yüzde 47 seviyesinde olduğunu, geçen yazdan bu yana ise ağırlıklı olarak yüzde 40 civarında seyrettiğini anımsattı.Araştırmaya göre, Amerikalıların Trump’ın hayat pahalılığını düşürmeye yönelik politikalarına bakışı belirgin biçimde olumsuzlaştı. ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği koordineli saldırıların ardından benzine gelen sert zamlar sonrasında, ankete katılanların yalnızca yüzde 25’i Trump’ın yaşam maliyetini düşürme konusundaki performansını olumlu buldu.İran’a yönelik ABD saldırılarına destek oranında da gerileme kaydedildi. Son ankette bu saldırıları onaylayanların oranı yüzde 35’e düşerken (önceki ankette yüzde 37), saldırıları onaylamayanların oranı yüzde 61’e yükseldi (geçen hafta yüzde 59).Ülke genelinde çevrim içi yöntemle yapılan ankete bin 272 yetişkin ABD vatandaşı katıldı. Çalışmanın istatistiksel hata payı üç puan olarak açıklandı.
abd
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104131553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5715b775b1eb8bf293cc280c4205478.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
reuters, ipsos, anket, donald trump, abd, i̇srail, i̇ran, beyaz saray, akaryakıt, destek oranı
reuters, ipsos, anket, donald trump, abd, i̇srail, i̇ran, beyaz saray, akaryakıt, destek oranı
Trump’a destek oranı İran ve akaryakıt fiyatları nedeniyle görev döneminin en düşük seviyesinde
Reuters/Ipsos anketine göre ABD Başkanı Donald Trump’a destek oranı yüzde 40’tan yüzde 36’ya gerileyerek Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana en düşük seviyeye indi; düşüşte İran’a yönelik saldırılar ve yükselen akaryakıt fiyatları etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın görev onayı, İran’a yönelik saldırılar ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle, yeniden Beyaz Saray’a dönmesinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Reuters haber ajansı ile kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’un ortaklaşa gerçekleştirdiği anket, Trump’a destek oranındaki sert düşüşü ortaya koydu.
Pazartesi günü tamamlanan dört günlük ankete göre, Trump’ın başkanlık performansını onaylayanların oranı yüzde 36 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen hafta yapılan ankette yüzde 40’tı. Ajans, Trump’ın ilk başkanlık döneminin başında destek oranının yüzde 47 seviyesinde olduğunu, geçen yazdan bu yana ise ağırlıklı olarak yüzde 40 civarında seyrettiğini anımsattı.
Araştırmaya göre, Amerikalıların Trump’ın hayat pahalılığını düşürmeye yönelik politikalarına bakışı belirgin biçimde olumsuzlaştı. ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği koordineli saldırıların ardından benzine gelen sert zamlar sonrasında, ankete katılanların yalnızca yüzde 25’i Trump’ın yaşam maliyetini düşürme konusundaki performansını olumlu buldu.
İran’a yönelik ABD saldırılarına destek oranında da gerileme kaydedildi. Son ankette bu saldırıları onaylayanların oranı yüzde 35’e düşerken (önceki ankette yüzde 37), saldırıları onaylamayanların oranı yüzde 61’e yükseldi (geçen hafta yüzde 59).
Ülke genelinde çevrim içi yöntemle yapılan ankete bin 272 yetişkin ABD vatandaşı katıldı. Çalışmanın istatistiksel hata payı üç puan olarak açıklandı.