‘Pentagon, İran’a karşı operasyonlar için Ortadoğu’ya elit birlikler göndermeye hazırlanıyor’
Sputnik Türkiye
The Wall Street Journal, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran’a yönelik operasyonları desteklemek amacıyla elit 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı bir tugayı... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T21:16+0300
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), İran’a karşı yürütülen ya da planlanan operasyonları desteklemek üzere Ortadoğu’ya yeni birlik kaydırmaya hazırlandığı öne sürüldü. The Wall Street Journal’ın iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Ordusu’nun elit birlikleri arasında yer alan 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı bir tugayın bölgeye gönderilmesi planlanıyor.Yetkililer, yaklaşık 3 bin askerden oluşan birliğin konuşlandırılmasına ilişkin yazılı emrin kısa süre içinde yayınlanmasının beklendiğini aktardı. 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı söz konusu tugay, ABD Ordusu’nun hızlı reaksiyon gücü olarak görev yapıyor ve dünyanın herhangi bir noktasına 24 saatten kısa sürede intikal edebilecek kapasiteye sahip bulunuyor.Birlik personelinin, düşman ya da ihtilaflı bölgelere hava indirme operasyonları, havaalanları ile kritik kara tesislerinin güvenliğinin sağlanması gibi görevler için özel eğitim aldığı belirtildi. Yetkililer, tugayın tümen karargahıyla birlikte konuşlandırılacağını ifade etti.ABD’li yetkililer, şu aşamada Amerikan askerlerinin doğrudan İran topraklarında konuşlandırılmasına ilişkin nihai bir karar alınmadığını vurguladı. Ancak 82. Tümen unsurlarının bölgeye sevk edilmesinin, Başkan Donald Trump’a Hürmüz Boğazı’nı güç kullanarak açma, İran’a ait stratejik adalar veya kıyı şeridini ele geçirme ya da yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu hedef alan bir operasyon başlatma gibi askeri seçenekler sunabileceği belirtildi.
The Wall Street Journal, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran’a yönelik operasyonları desteklemek amacıyla elit 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı bir tugayı Ortadoğu’ya konuşlandırmayı planladığını, yaklaşık 3 bin askerin sevki için yazılı emrin çıkmasının beklendiğini bildirdi.
