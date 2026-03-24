Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/pentagon-irana-karsi-operasyonlar-icin-ortadoguya-elit-birlikler-gondermeye-hazirlaniyor-1104474240.html
‘Pentagon, İran’a karşı operasyonlar için Ortadoğu’ya elit birlikler göndermeye hazırlanıyor’
Sputnik Türkiye
The Wall Street Journal, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran’a yönelik operasyonları desteklemek amacıyla elit 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı bir tugayı... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd
i̇ran
pentagon
abd 82. hava bölüğü
hürmüz boğazı
donald trump
ortadoğu
the wall street journal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9c6aa8208b2177c0ebd6bcec0a831a.jpg
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b92d58dbe1bd80213b91c59db8cf770.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd savunma bakanlığı (pentagon), abd, i̇ran, pentagon, abd 82. hava bölüğü, hürmüz boğazı, donald trump, ortadoğu, the wall street journal
21:16 24.03.2026
© AP Photo / Carolyn KasterPentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), İran’a karşı yürütülen ya da planlanan operasyonları desteklemek üzere Ortadoğu’ya yeni birlik kaydırmaya hazırlandığı öne sürüldü. The Wall Street Journal’ın iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Ordusu’nun elit birlikleri arasında yer alan 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı bir tugayın bölgeye gönderilmesi planlanıyor.
Yetkililer, yaklaşık 3 bin askerden oluşan birliğin konuşlandırılmasına ilişkin yazılı emrin kısa süre içinde yayınlanmasının beklendiğini aktardı. 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı söz konusu tugay, ABD Ordusu’nun hızlı reaksiyon gücü olarak görev yapıyor ve dünyanın herhangi bir noktasına 24 saatten kısa sürede intikal edebilecek kapasiteye sahip bulunuyor.
Birlik personelinin, düşman ya da ihtilaflı bölgelere hava indirme operasyonları, havaalanları ile kritik kara tesislerinin güvenliğinin sağlanması gibi görevler için özel eğitim aldığı belirtildi. Yetkililer, tugayın tümen karargahıyla birlikte konuşlandırılacağını ifade etti.
ABD’li yetkililer, şu aşamada Amerikan askerlerinin doğrudan İran topraklarında konuşlandırılmasına ilişkin nihai bir karar alınmadığını vurguladı. Ancak 82. Tümen unsurlarının bölgeye sevk edilmesinin, Başkan Donald Trump’a Hürmüz Boğazı’nı güç kullanarak açma, İran’a ait stratejik adalar veya kıyı şeridini ele geçirme ya da yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu hedef alan bir operasyon başlatma gibi askeri seçenekler sunabileceği belirtildi.
GÖRÜŞ
19:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала