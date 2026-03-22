Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Akaryakıtta tabelalar yeniden değişecek: Ne kadar zam bekleniyor?
Akaryakıtta tabelalar yeniden değişecek: Ne kadar zam bekleniyor?
Sputnik Türkiye
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 22 Mart 2026 benzin, motorin... 22.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-22T12:07+0300
2026-03-22T12:07+0300
ekonomi̇
zam
benzin
motorin
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları dalgalanıyor. Sabah gazetesinin haberine göre 24 Mart gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 1.30 TL, motorinin litresine ise 6.22 TL zam yapılması bekleniyor.Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 62.00 TLMotorin: 71.10 TLLPG: 30.49 TLİstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 61.86 TLMotorin: 70.96 TLLPG: 29.89 TLAnkara:Benzin: 62.97 TLMotorin: 72.22 TLLPG: 30.37 TLİzmir:Benzin: 63.25 TLMotorin: 72.50 TLLPG: 30.29 TL
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin zam, akaryakıt fiyatları, motorin zam

Akaryakıtta tabelalar yeniden değişecek: Ne kadar zam bekleniyor?

12:07 22.03.2026
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2026
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 22 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları dalgalanıyor.
Sabah gazetesinin haberine göre 24 Mart gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 1.30 TL, motorinin litresine ise 6.22 TL zam yapılması bekleniyor.

Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.00 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 61.86 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 62.97 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL
