Akaryakıtta tabelalar yeniden değişecek: Ne kadar zam bekleniyor?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 22 Mart 2026 benzin, motorin... 22.03.2026, Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları dalgalanıyor. Sabah gazetesinin haberine göre 24 Mart gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 1.30 TL, motorinin litresine ise 6.22 TL zam yapılması bekleniyor.Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 62.00 TLMotorin: 71.10 TLLPG: 30.49 TLİstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 61.86 TLMotorin: 70.96 TLLPG: 29.89 TLAnkara:Benzin: 62.97 TLMotorin: 72.22 TLLPG: 30.37 TLİzmir:Benzin: 63.25 TLMotorin: 72.50 TLLPG: 30.29 TL
