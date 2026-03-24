'Süpermen' yıldızı Valerie Perrine 82 yaşında hayatını kaybetti
Parkinson hastalığıyla uzun yıllar mücadele eden oyuncu Valerie Perrine, 82 yaşında evinde yaşamını yitirdi. Perrine, özellikle 'Lenny' filmindeki...
‘Süpermen’ filmindeki rolü ve Oscar adaylığıyla tanınan ABD’li oyuncu Valerie Perrine, 82 yaşında hayatını kaybetti. Perrine’in 23 Mart 2026’da evinde, yakınlarının yanında yaşamını yitirdiği açıklandı.Oyuncunun arkadaşı Stacey Souther, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Perrine’in Parkinson hastalığına 'büyük bir cesaret ve sabırla' karşı koyduğunu belirtti. Perrine’in 15 yılı aşkın süredir Parkinson ve merkezi titreme hastalığıyla mücadele ettiği ifade edildi.Valerie Perrine kimdir?1943 yılında Teksas’ta doğan Valerie Perrine, genç yaşta Las Vegas’ta sahne hayatına atıldıktan sonra oyunculuğa yöneldi. Sinema kariyerinde asıl çıkışını 1974 yılında Bob Fosse imzalı “Lenny” filminde canlandırdığı Honey Bruce karakteriyle yaptı. Bu performansıyla Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Perrine, aynı rolle Oscar’a aday gösterildi.Geniş kitleler tarafından ise 1978 yapımı “Süpermen” filminde canlandırdığı Eve Teschmacher karakteriyle tanındı. Aynı rolü 1980’de çekilen devam filminde de üstlendi.1970’li ve 1980’li yıllarda birçok film ve televizyon yapımında yer alan Perrine, kariyeri boyunca “Elektrikli Süvari”, “Sınır” ve “Kadınlar Ne İster” gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak ekranlarda yer aldı.Öte yandan Perrine’in yer aldığı 1980 yapımı “Müzik Tutkusu” filmi eleştirmenler tarafından olumsuz karşılanmış ve oyuncu bu filmle 'en kötü kadın oyuncu' dalında Razzie adaylığı almıştı.2015 yılında Parkinson teşhisi konulan Perrine’in hayatı ve hastalıkla mücadelesi, 2022 yılında çekilen “Valerie” adlı belgeselde konu edildi.
12:17 24.03.2026
