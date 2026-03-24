Sayıştay Daire Başkanlığı'na Mustafa Mis seçildi

Sayıştay Daire Başkanlığı'na Mustafa Mis seçildi

Sayıştay Genel Kurulu, 1. Daire Üyesi Mustafa Mis'i, Daire Başkanlığı görevine seçti.

2026-03-24T20:34+0300

2026-03-24T20:34+0300

2026-03-24T20:40+0300

Sayıştay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün toplanan Sayıştay Genel Kurulu'nda1. Daire Üyesi Mis, Daire Başkanlığı'na seçildi.Mustafa Mis kimdir?Iğdır'da 15 Ocak 1968'de doğan Mustafa Mis, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.1992'de Sayıştay'da göreve başlayan Mis, TBMM tarafından 2013'te Sayıştay Üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası Mustafa Mis'in yabancı dilinin Fransızca olduu biliniyor.

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

