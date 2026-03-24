https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/ak-parti-sozcusu-celikten-chp-genel-baskani-ozele-tepki-1104469185.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, Özel'in siyaset tarihinin en kalitesiz siyasetini yaptığını ve en çirkin... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T17:00+0300
2026-03-24T17:00+0300
2026-03-24T17:00+0300
türki̇ye
özgür özel
ömer çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103944936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ad80fbf31c3e62131fd5a6164c50a99.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği, kendisine yakıştığı için Özgür Özel'e iade ediyoruz" ifadesini kullandı.Siyasi fitnelere geçit vermeyeceğizÇelik, açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor ve en 'çirkin' dilini kullanıyor" ifadesini kullanırken şunları söyledi: "Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği, kendisine yakıştığı için Özgür Özel'e iade ediyoruz. Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor.Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel'in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler. Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir. Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz. Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/rozetini-ozgur-ozel-takti-emine-ulker-tarhan-chpye-dondu--1104465343.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103944936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_849a1a9a389a99d341d23172d1eca2d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, Özel'in siyaset tarihinin en kalitesiz siyasetini yaptığını ve en çirkin dilini kullandığını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği, kendisine yakıştığı için Özgür Özel'e iade ediyoruz" ifadesini kullandı.
Siyasi fitnelere geçit vermeyeceğiz
Çelik, açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor ve en 'çirkin' dilini kullanıyor" ifadesini kullanırken şunları söyledi:
"Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği, kendisine yakıştığı için Özgür Özel'e iade ediyoruz. Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor.
Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel'in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler. Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir. Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz. Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz."