UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık verildi: Ukrayna'da silah sanayisi ve hava üsleri vuruldu
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna'da silah sanayisi işletmeleri ve askeri hava...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/savasin-25-gunu-orta-doguda-catismalar-surerken-petrol-iranin-trumpin-aciklamasini-yalanlamasiyla-1104450982.html
Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık verildi: Ukrayna’da silah sanayisi ve hava üsleri vuruldu

12:35 24.03.2026 (güncellendi: 12:36 24.03.2026)
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da silah sanayisi işletmeleri ve askeri hava üsleri vuruldu. Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biri daha Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’da farklı türden füze ve bileşenlerini üretimi gerçekleştiren silah sanayisi işletmelerine ve askeri hava üslerine yoğun saldırı düzenledi.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Harkov Bölgesi’nin Pesçanoye yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.265 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 23 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 10 güdümlü uçak bombasını ve 259 İHA'yı engelledi.
