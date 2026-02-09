Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
CHP'den istifa etmişti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan, Özgür Özel hakkında suç duyurusu
CHP'den istifa etmişti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan, Özgür Özel hakkında suç duyurusu
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
CHP'den dün istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan avukatı aracılığıyla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Habertürk'ün haberine göre, Özarslan'ın avukatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 106. ve 125.maddeleri kapsamında tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi oldu.
SON HABERLER
CHP'den istifa etmişti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan, Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
CHP'den dün istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan avukatı aracılığıyla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Habertürk'ün haberine göre, Özarslan'ın avukatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 106. ve 125.maddeleri kapsamında tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi oldu.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2026
POLİTİKA
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti
Dün, 18:34
