CHP'den istifa etmişti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan, Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

CHP'den dün istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan avukatı aracılığıyla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Habertürk'ün haberine göre, Özarslan'ın avukatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 106. ve 125.maddeleri kapsamında tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi oldu.

2026

