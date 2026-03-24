Restoranlarda menüler kalınlaşıyor: Ayrıntılı hale gelecek, yiyeceklerin içerikleri ve kalori miktarı da yer alacak

Restoranlarda menüler kalınlaşıyor: Ayrıntılı hale gelecek, yiyeceklerin içerikleri ve kalori miktarı da yer alacak

Sputnik Türkiye

Restoran ve kafelerdeki menülerde "ayrıntı" dönemi başlıyor. 1 Temmuz'a kadar süre verilen işletmeler, tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T10:57+0300

2026-03-24T10:57+0300

2026-03-24T10:57+0300

türki̇ye

türkiye

Garsondan şefe, şeften mutfağa kadar giden "içerik" soruları artık son bulacak. NTV'nin haberine göre 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda ayrıntılı menü dönemi başlıyor.Alerjisi olanlar için yararlı olacakAlerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, artık menülerde ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak.Menüler kalınlaşacakİşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde geniş geniş yazacak ve karekod sistemini uygulayacak.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararla sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor.İşletmeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar üzerinden sunabilecek.1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİUlusal zincir restoranlar 1 Temmuz'a kadar yeni sisteme entegre olacak.Sektör, kademeli şekilde yeni düzenlemeyi hayata geçirecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, menü, restoran