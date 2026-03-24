İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Restoranlarda menüler kalınlaşıyor: Ayrıntılı hale gelecek, yiyeceklerin içerikleri ve kalori miktarı da yer alacak
Restoran ve kafelerdeki menülerde "ayrıntı" dönemi başlıyor. 1 Temmuz'a kadar süre verilen işletmeler, tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T10:57+0300
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
10:57 24.03.2026
Restoran ve kafelerdeki menülerde "ayrıntı" dönemi başlıyor. 1 Temmuz'a kadar süre verilen işletmeler, tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde artık ayrıntı verecek.
Garsondan şefe, şeften mutfağa kadar giden "içerik" soruları artık son bulacak. NTV'nin haberine göre 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda ayrıntılı menü dönemi başlıyor.

Alerjisi olanlar için yararlı olacak

Alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, artık menülerde ürünlerin bileşenlerini görebilecek.
Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak.

Menüler kalınlaşacak

İşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde geniş geniş yazacak ve karekod sistemini uygulayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararla sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor.
İşletmeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar üzerinden sunabilecek.

1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz'a kadar yeni sisteme entegre olacak.
Sektör, kademeli şekilde yeni düzenlemeyi hayata geçirecek.
loader
Заголовок открываемого материала