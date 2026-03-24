https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/polislerin-calisma-sistemi-sil-bastan-emniyet-teskilati-kanunu-guncellenecek-1104455698.html
Polislerin çalışma sistemi sil baştan: Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir hazırlığını yürüttüğü yeni "Polis Meslek Kanunu" ile Emniyet Teşkilatı Kanununda kapsamlı değişiklikler gündeme geliyor... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
emniyet
emniyet müdürlüğü
i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159088_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0555a46e3f6e478c85636b77329b20f1.jpg
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159088_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_78d85880900e7bccc27907eebacf0d4f.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İçişleri Bakanlığı’nın uzun süredir hazırlığını yürüttüğü yeni “Polis Meslek Kanunu” ile Emniyet Teşkilatı Kanununda kapsamlı değişiklikler gündeme geliyor. Taslakta, mesai saatleri, fazla mesai, izin hakları, sosyal güvence, lojman, sağlık ve psikolojik destek ile görev ve yetki tanımlarına ilişkin köklü düzenlemeler yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı, emniyet teşkilatına ilişkin kapsamlı yasal düzenlemede sona yaklaşılıyor. Mevcut kanunun günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle hazırlanan yeni “Polis Meslek Kanunu” ile teşkilatın çalışma yapısında köklü değişiklikler öngörülüyor.
Mesai sistemi ve izin uygulamaları yeniden düzenlenecek
Taslakta, özellikle yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine yönelik yeni bir sistem kurulması, fazla mesai ve izin uygulamalarının net kurallara bağlanması planlanıyor. Düzenlemenin, polislerin günlük çalışma pratiğini doğrudan etkileyecek maddeler içerdiği belirtiliyor.
Uzun çalışma saatleri yeniden ele alınacak
Edinilen bilgiye göre düzenleme kapsamında uzun mesai saatlerinin yeniden ele alınması, izin haklarının daha sistemli hale getirilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması hedefleniyor. Böylece emniyet personelinin çalışma koşullarının daha belirli ve sürdürülebilir bir çerçeveye kavuşturulması amaçlanıyor.
Sosyal güvence ve destek mekanizmaları güçlendirilecek
Taslakta öne çıkan başlıklar arasında sosyal güvence, lojman imkânları ile sağlık ve psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi de yer alıyor. Düzenleme ile birlikte polislerin hem görev koşullarına hem de sosyal haklarına ilişkin yeni adımların atılması öngörülüyor.
Görev ve yetki tanımları daha açık hale gelecek
Dikkat çeken bir diğer başlık ise görev ve yetki tanımlarının daha açık hale getirilmesi. Sahadaki uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi amacıyla yetki sınırlarının netleştirilmesi planlanırken, bu alanın yeni yasa teklifinde önemli yer tutması bekleniyor.
Sendikal haklar ve bağımsız denetim de taslakta
Hazırlanan çalışmada, sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarıyla ilgili düzenlemelerin de yer alması bekleniyor. Bu başlıkların, teşkilat içindeki işleyişin daha açık ve kurallı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Uluslararası standartlara uyum hedefleniyor
Eğitim ve mesleki gelişim alanında uluslararası standartlara uyumun gözetildiği çalışmada, teşkilatın nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenleme ile emniyet teşkilatının hem çalışma sistemi hem de kurumsal yapısında kapsamlı bir güncelleme yapılması planlanıyor.