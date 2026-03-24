https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/polislerin-calisma-sistemi-sil-bastan-emniyet-teskilati-kanunu-guncellenecek-1104455698.html

Polislerin çalışma sistemi sil baştan: Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek

Polislerin çalışma sistemi sil baştan: Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir hazırlığını yürüttüğü yeni "Polis Meslek Kanunu" ile Emniyet Teşkilatı Kanununda kapsamlı değişiklikler gündeme geliyor... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T10:08+0300

2026-03-24T10:08+0300

2026-03-24T10:08+0300

türki̇ye

emniyet

emniyet müdürlüğü

i̇çişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159088_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0555a46e3f6e478c85636b77329b20f1.jpg

İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı, emniyet teşkilatına ilişkin kapsamlı yasal düzenlemede sona yaklaşılıyor. Mevcut kanunun günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle hazırlanan yeni “Polis Meslek Kanunu” ile teşkilatın çalışma yapısında köklü değişiklikler öngörülüyor.Mesai sistemi ve izin uygulamaları yeniden düzenlenecekTaslakta, özellikle yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine yönelik yeni bir sistem kurulması, fazla mesai ve izin uygulamalarının net kurallara bağlanması planlanıyor. Düzenlemenin, polislerin günlük çalışma pratiğini doğrudan etkileyecek maddeler içerdiği belirtiliyor.Uzun çalışma saatleri yeniden ele alınacakEdinilen bilgiye göre düzenleme kapsamında uzun mesai saatlerinin yeniden ele alınması, izin haklarının daha sistemli hale getirilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması hedefleniyor. Böylece emniyet personelinin çalışma koşullarının daha belirli ve sürdürülebilir bir çerçeveye kavuşturulması amaçlanıyor.Sosyal güvence ve destek mekanizmaları güçlendirilecekTaslakta öne çıkan başlıklar arasında sosyal güvence, lojman imkânları ile sağlık ve psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi de yer alıyor. Düzenleme ile birlikte polislerin hem görev koşullarına hem de sosyal haklarına ilişkin yeni adımların atılması öngörülüyor.Görev ve yetki tanımları daha açık hale gelecekDikkat çeken bir diğer başlık ise görev ve yetki tanımlarının daha açık hale getirilmesi. Sahadaki uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi amacıyla yetki sınırlarının netleştirilmesi planlanırken, bu alanın yeni yasa teklifinde önemli yer tutması bekleniyor.Sendikal haklar ve bağımsız denetim de taslaktaHazırlanan çalışmada, sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarıyla ilgili düzenlemelerin de yer alması bekleniyor. Bu başlıkların, teşkilat içindeki işleyişin daha açık ve kurallı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.Uluslararası standartlara uyum hedefleniyorEğitim ve mesleki gelişim alanında uluslararası standartlara uyumun gözetildiği çalışmada, teşkilatın nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenleme ile emniyet teşkilatının hem çalışma sistemi hem de kurumsal yapısında kapsamlı bir güncelleme yapılması planlanıyor.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emniyet, emniyet müdürlüğü, i̇çişleri bakanlığı