Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/peskov-ukraynada-devlet-baskanligi-secimleri-hala-gundemde-1104465252.html
Peskov: Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri hala gündemde
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri hala gündemde olduğunu, Kiev'in rejim liderinin görev süresinin meşrulaştırılması konusuna... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T14:02+0300
2026-03-24T14:14+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497883_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_27091f65c318a3e5e36fc879cc846c6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497883_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_d9d93f6f34ca6a44c7c44cc78b3d4559.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, kiev, ukrayna, devlet başkanlığı seçimleri, i̇ran, hazar, i̇srail, abd
14:02 24.03.2026 (güncellendi: 14:14 24.03.2026)
© AA / Sefa KaracanKremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
© AA / Sefa Karacan
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalada bulundu.
Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri hala gündemde olduğuna dikkat çeken Peskov, Kiev'in rejim liderinin görev süresinin meşrulaştırılması konusuna netlik kazandırması gerektiğinin altını çizdi.
Peskov, "Elbette bu konu hala güncel, gündemde. Ve elbette Kiev rejiminin devlet başkanının, bizim durumumuzda ise rejim liderinin görev süresinin uzatılmasının meşrulaştırılması meselesini netleştirmesi gerekecek" diye konuştu.
Ortadoğu'daki gerilime de değinen Peskov, Moskova'nın İran etrafındaki durumla ilgili yapılan bir dizi çelişkili açıklamayı kaydettiğini, ancak gerçekte durumun tam olarak ne olduğunun bilinmediğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, "İran, İsrail ve ABD saldırısına kadar müzakerelere açıktı, bu tüm dünya tarafından biliniyor" diye konuştu, Rusya'nın çatışmanın Hazar Bölgesi'ne doğru olası genişlemesini son derece olumsuz algılayacağını sözlerine ekledi.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала