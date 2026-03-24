Peskov: Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri hala gündemde
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri hala gündemde olduğunu, Kiev'in rejim liderinin görev süresinin meşrulaştırılması konusuna... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T14:02+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/kremlin-sozcusu-peskov-uluslararasi-enerji-altyapisi-rus-petrolunun-kaybini-kaldiracak-durumda-1104253717.html
14:02 24.03.2026 (güncellendi: 14:14 24.03.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri hala gündemde olduğunu, Kiev'in rejim liderinin görev süresinin meşrulaştırılması konusuna netlik kazandırması gerektiğin belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalada bulundu.
Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri hala gündemde olduğuna dikkat çeken Peskov, Kiev'in rejim liderinin görev süresinin meşrulaştırılması konusuna netlik kazandırması gerektiğinin altını çizdi.
Peskov, "Elbette bu konu hala güncel, gündemde. Ve elbette Kiev rejiminin devlet başkanının, bizim durumumuzda ise rejim liderinin görev süresinin uzatılmasının meşrulaştırılması meselesini netleştirmesi gerekecek" diye konuştu.
Ortadoğu'daki gerilime de değinen Peskov, Moskova'nın İran etrafındaki durumla ilgili yapılan bir dizi çelişkili açıklamayı kaydettiğini, ancak gerçekte durumun tam olarak ne olduğunun bilinmediğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, "İran, İsrail ve ABD saldırısına kadar müzakerelere açıktı, bu tüm dünya tarafından biliniyor" diye konuştu, Rusya'nın çatışmanın Hazar Bölgesi'ne doğru olası genişlemesini son derece olumsuz algılayacağını sözlerine ekledi.