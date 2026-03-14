Kremlin Sözcüsü Peskov: Uluslararası enerji altyapısı Rus petrolünün kaybını kaldıracak durumda değil
Kremlin Sözcüsü Peskov: Uluslararası enerji altyapısı Rus petrolünün kaybını kaldıracak durumda değil
Kremlin Sözcüsü Peskov, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle Rus petrolünün küresel piyasa için oldukça gerekli olduğunu belirterek uluslararası enerji altyapısının... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
16:04 14.03.2026
Kremlin Sözcüsü Peskov, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle Rus petrolünün küresel piyasa için oldukça gerekli olduğunu belirterek uluslararası enerji altyapısının Rus petrolünün kaybını kaldıracak durumda olmadığının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle Rus petrolünün piyasa için gerekli olduğunu dile getirerek, "Durum ortada. Uluslararası enerji altyapısı, büyük miktarda Rus petrolünün kaybını kaldırabilecek durumda değil" dedi.
ABD'nin yaptırımları hafifletmesinin ardından Rus petrolünün küresel enerji piyasasına girişinin piyasaların istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu belirten Peskov, "Rusya'nın petrolü gerekli. Ve şu anda, bu petrolün bir kısmının enerji piyasalarına girmeye başlamasıyla büyük bir istikrar sağlanıyor" cümlesinin altını çizdi.

'Birçok ülke Rus petrolü satın almak istiyor'

"ABD yaptırımlarının hafifletilmesinin ardından Rusya'dan petrol almak isteyen ülke sayısı oldukça fazla. Piyasalar genişliyor" diyen Peskov, Rusya'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımların hafifletilmesi kararının, enerji piyasalarını istikrara kavuşturma çabalarının bir parçası olarak alındığını belirtti.
Peskov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Şu anda, enerji piyasalarını istikrara kavuşturma çabasında Amerikalılar, bir aylık yaptırım muafiyeti kararı aldılar. Bu konuda Amerikalılarla aynı çıkarları paylaşıyoruz ve bu da bizim çıkarlarımıza uygun.
