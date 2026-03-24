Nebenzya: Rusya, Ukrayna ihtilafına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına kararlıdır
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Moskova'nın Ukrayna ihtilafına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına kararlı olduğunu, ancak diplomasiye hazır olmayan... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T00:13+0300
rusya, bm, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, vasiliy nebenzya, ortadoğu, kuzey akım, avrupa
00:09 24.03.2026 (güncellendi: 00:13 24.03.2026)
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Moskova'nın Ukrayna ihtilafına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına kararlı olduğunu, ancak diplomasiye hazır olmayan Kiev’in yakında yeni çözüm koşullarıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna konulu oturumunda konuştu.
Rusya’nın Ukrayna ihtilafına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına kararlı olduğunu vurgulayan Nebenzya, ancak Kiev’in diplomasiye hazır olmadığını ve bu nedenle yakında yeni çözüm koşullarıyla karşı karşıya kalacağını ifade etti.
Vladimir Zelenskiy'in dikkatlerin Ukrayna'dan Ortadoğu’ya kaymasından şaşkına döndüğünü dile getiren Nebenzya, Kiev rejiminin liderinin halkının iyiliğini düşünmek yerine Batı'ya faydalılığını göstermeye çalıştığını vurguladı.
Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik terör saldırılarının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Nebenzya, sivillerin düzenli olarak bombalanmasının Ukrayna ordusunun kasıtlı bir taktiği olduğunu, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarından en az 27 bin 500 sivilin zarar gördüğünü ifade etti.
Rus diplomat, Moskova'nın müzakere yoluyla çözüm bulunmasına ve özel askeri operasyonun hedeflerine diplomatik yollarla ulaşılmasına bağlı kaldığının altını çizerek, Ukrayna'daki mevcut iktidarın barış görüşmeleriyle ilgilenmediğini kaydetti.
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya da değinen Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin Avrupa için hayati önem taşıyan bu doğalgaz tedarik hatlarına yönelik terör saldırısını hala kınamış olmadığının altını çizdi.