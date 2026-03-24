https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/nebenzya-rusya-ukrayna-ihtilafina-muzakere-yoluyla-cozum-bulunmasina-kararlidir-1104447986.html

Nebenzya: Rusya, Ukrayna ihtilafına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına kararlıdır

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Moskova'nın Ukrayna ihtilafına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına kararlı olduğunu, ancak diplomasiye hazır olmayan... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T00:13+0300

dünya

rusya

bm

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094402825_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_a4968d9272b884a10102b5b958355666.png

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna konulu oturumunda konuştu.Rusya’nın Ukrayna ihtilafına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına kararlı olduğunu vurgulayan Nebenzya, ancak Kiev’in diplomasiye hazır olmadığını ve bu nedenle yakında yeni çözüm koşullarıyla karşı karşıya kalacağını ifade etti.Vladimir Zelenskiy'in dikkatlerin Ukrayna'dan Ortadoğu’ya kaymasından şaşkına döndüğünü dile getiren Nebenzya, Kiev rejiminin liderinin halkının iyiliğini düşünmek yerine Batı'ya faydalılığını göstermeye çalıştığını vurguladı.Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik terör saldırılarının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Nebenzya, sivillerin düzenli olarak bombalanmasının Ukrayna ordusunun kasıtlı bir taktiği olduğunu, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarından en az 27 bin 500 sivilin zarar gördüğünü ifade etti.Rus diplomat, Moskova'nın müzakere yoluyla çözüm bulunmasına ve özel askeri operasyonun hedeflerine diplomatik yollarla ulaşılmasına bağlı kaldığının altını çizerek, Ukrayna'daki mevcut iktidarın barış görüşmeleriyle ilgilenmediğini kaydetti.Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya da değinen Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin Avrupa için hayati önem taşıyan bu doğalgaz tedarik hatlarına yönelik terör saldırısını hala kınamış olmadığının altını çizdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

