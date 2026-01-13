https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/nebenzya-ukrayna-ordusunun-sivillere-yonelik-her-saldirisina-karsilik-verilecek-1102689222.html

Nebenzya: Ukrayna ordusunun sivillere yönelik her saldırısına karşılık verilecek

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak sivil hedeflere saldırılar düzenlediğini belirtti. 13.01.2026

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna konulu toplantısında, Ukrayna ordusunun sivil Rus vatandaşlara yönelik her saldırısına sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.Nebenzya, “Rusya vatandaşlarına yönelik her türlü alçakça saldırıya sert karşılık verilecek” şeklinde konuştu.Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak sivil tesisleri ve sivilleri hedef aldığını kaydeden Rus diplomat, “Yalnızca 2025 Aralık ayında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları sonucu yaralanan sivillerin sayısı en az 367, ölenlerin sayısı da 56 olarak gerçekleşti” ifadesini kullandı.Kiev'deki Neonazi yönetiminin hiçbir düşmanca eyleminin karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunan Nebenzya, “Kiev elebaşı aklını başına toplayıp gerçekçi müzakere şartlarını kabul edene kadar, sorunları askeri yollarla çözmeye devam edeceğiz” dedi.Vladimir Zelenskiy için barış görüşmeleri koşullarının, kaybedilen her günle birlikte daha da kötüleşeceğini kaydeden Rusya Daimi Temsilcisi Nebenzya’nın diğer öne çıkan açıklamaları şöyle:Horlı saldırısıUkrayna ordusu, 1 Ocak gecesi, Herson Bölgesi’nin Horlı kasabasında, yeni yıl kutlamaları için 100’den fazla kişinin toplandığı bir kafe ve otele insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlemişti. Herson Valisi Vladimir Saldo, militanların kasıtlı olarak insanları ateşe verdiğini kaydederek saldırıda biri yakıcı madde taşıyan 3 İHA’nın kullanıldığını belirtmişti. Saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmişti.

