https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/lubnandan-irana-sert-adim-iranli-buyukelci-istenmeyen-kisi-ilan-edildi-1104469019.html
Lübnan’dan İran’a sert adım: İranlı büyükelçi 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Lübnan’dan İran’a sert adım: İranlı büyükelçi 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Lübnan, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani'yi diplomatik normları ihlal ettiği gerekçesiyle 'istenmeyen kişi' ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeyi... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T17:53+0300
2026-03-24T17:53+0300
2026-03-24T17:53+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
lübnan
tahran
büyükelçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104470251_0:323:1024:899_1920x0_80_0_0_7783d75037a8703ae47f4ab9abc1bfa2.png
Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.Açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edildiği ve 'istenmeyen kişi' ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi.Ayrıca açıklamada, "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı kaydedildi.'Diplomatik ilişkilerin kesildiği anlamına gelmiyor'Büyükelçi Şeybani'nin akreditasyonlarının geri çekilmesi kararının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca alındığı belirtilen açıklamada, "Bu karar İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmemektedir." ifadesi kullanıldı.Şeybani'nin "Lübnan'a atanmış bir büyükelçi olarak diplomatik normları ve yükümlülükleri ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin diplomatların ev sahibi ülkelerin içişlerine müdahale etmesini yasakladığı hatırlatıldı.İranlı Büyükelçi'nin "Lübnan'ın iç siyasetine müdahale eden ve hükümet kararlarını eleştiren söylemlerde bulunduğu" savunulan açıklamada, ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanlığına danışmadan gayrı resmi görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.Lübnan'ın karşılıklı saygı ve başka ülkelerin içişlerine karışmama esasına dayalı olarak İran ve diğer ülkelerle iyi ilişkileri sürdürmeye bağlı olduğu kaydedildi.
i̇ran
lübnan
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104470251_0:227:1024:995_1920x0_80_0_0_c8f212a108128462f6b26bf490f6e014.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇ran, lübnan, tahran, büyükelçi
ortadoğu, i̇ran, lübnan, tahran, büyükelçi
Lübnan’dan İran’a sert adım: İranlı büyükelçi 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Lübnan, İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani’yi diplomatik normları ihlal ettiği gerekçesiyle 'istenmeyen kişi' ilan ederek 29 Mart’a kadar ülkeyi terk etmesini istedi.
Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edildiği ve 'istenmeyen kişi' ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı kaydedildi.
'Diplomatik ilişkilerin kesildiği anlamına gelmiyor'
Büyükelçi Şeybani'nin akreditasyonlarının geri çekilmesi kararının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca alındığı belirtilen açıklamada, "Bu karar İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmemektedir." ifadesi kullanıldı.
Şeybani'nin "Lübnan'a atanmış bir büyükelçi olarak diplomatik normları ve yükümlülükleri ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin diplomatların ev sahibi ülkelerin içişlerine müdahale etmesini yasakladığı hatırlatıldı.
İranlı Büyükelçi'nin "Lübnan'ın iç siyasetine müdahale eden ve hükümet kararlarını eleştiren söylemlerde bulunduğu" savunulan açıklamada, ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanlığına danışmadan gayrı resmi görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
Lübnan'ın karşılıklı saygı ve başka ülkelerin içişlerine karışmama esasına dayalı olarak İran ve diğer ülkelerle iyi ilişkileri sürdürmeye bağlı olduğu kaydedildi.