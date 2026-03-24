Lübnan’dan İran’a sert adım: İranlı büyükelçi 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Lübnan’dan İran’a sert adım: İranlı büyükelçi 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Sputnik Türkiye

Lübnan, İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani’yi diplomatik normları ihlal ettiği gerekçesiyle 'istenmeyen kişi' ilan ederek 29 Mart’a kadar ülkeyi... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T17:53+0300

2026-03-24T17:53+0300

2026-03-24T17:53+0300

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.Açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edildiği ve 'istenmeyen kişi' ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi.Ayrıca açıklamada, "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı kaydedildi.'Diplomatik ilişkilerin kesildiği anlamına gelmiyor'Büyükelçi Şeybani'nin akreditasyonlarının geri çekilmesi kararının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca alındığı belirtilen açıklamada, "Bu karar İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmemektedir." ifadesi kullanıldı.Şeybani'nin "Lübnan'a atanmış bir büyükelçi olarak diplomatik normları ve yükümlülükleri ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin diplomatların ev sahibi ülkelerin içişlerine müdahale etmesini yasakladığı hatırlatıldı.İranlı Büyükelçi'nin "Lübnan'ın iç siyasetine müdahale eden ve hükümet kararlarını eleştiren söylemlerde bulunduğu" savunulan açıklamada, ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanlığına danışmadan gayrı resmi görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.Lübnan'ın karşılıklı saygı ve başka ülkelerin içişlerine karışmama esasına dayalı olarak İran ve diğer ülkelerle iyi ilişkileri sürdürmeye bağlı olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/amerikan-basini-pentagon-iran-operasyonu-icin-havadan-indirme-tugayi-hazirliyor-1104467856.html

i̇ran

lübnan

tahran

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, lübnan, tahran, büyükelçi