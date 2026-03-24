Lavrov: Ortadoğu'nun çıkarları, güç ve diktatörlük değil, birleşmekte
Ortadoğu’daki gelişmelerin, Batı’nın hakimiyetinin kalıntılarını koruma girişimi olduğunu kaydeden Lavrov, Ortadoğu’nun çıkarına ancak bölge ülkelerinin... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T13:35+0300
13:35 24.03.2026
Ortadoğu’daki gelişmelerin, Batı’nın hakimiyetinin kalıntılarını koruma girişimi olduğunu kaydeden Lavrov, Ortadoğu’nun çıkarına ancak bölge ülkelerinin birleşmesi olduğunu belirtti.
Gorçakov Kamu Diplomasisi Destek Fonu mütevelli heyeti toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Latin Amerika ve Ortadoğu’da son dönemde çok çarpıcı olaylara tanık olduklarını dile getiren Lavrov, tüm bu olayların, Batı azınlığının uluslararası arenadaki hakimiyet kalıntılarını koruma girişimlerinden doğrudan kaynaklandığını kaydetti.
Rusya’nın İran ile komşuları arasındaki ilişkilerde yaşananlara büyük önem verdiğini dile getiren Rus Bakan, şunu dedi:
Herhangi bir ülkeyi, özellikle de İran’ı, yurt dışından gelen bir dikteye uymaya zorlama girişiminin değil, müzakereler yolunun, birleşme ve çıkarlar dengesi konusunda anlaşma yolunun, dünyanın en önemli bölgesi olan Ortadoğu’nun tamamının çıkarına olduğuna inanıyoruz.
Lavrov, İran konusunda arabuluculuğa hazır olduklarını ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un diğer öne çıkan açıklamaları:
Çatışma alanının yeni ülkelerin ve bölgelerin de dahil olmasıyla hızla genişlemesi büyük bir endişe kaynağı.
Batı elitleri, Rusya ile olan çatışmaya siyasi ve ekonomik sermaye yatırmaya devam ediyor. Bunun için Kiev rejiminin elindeki askeri altyapıyı ve insan kaynaklarını kullanıyor.
Küba’ya maddi ve insani yardım ve desteğimizi sürdüreceğiz.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetiminin, İran’a yönelik saldırganlığın nükleer güvenlik için oluşturduğu tehditlere verdiği tepki yetersiz.
