Kiev’de parlamento krizi: Parlamentonun bulunduğu bölgeye polis ve asker sevk edildi
Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, aralarında iktidardaki ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinin üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 60 milletvekilinin... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T20:50+0300
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Yüksek Rada’da (parlamento) patlak verebileceği belirtilen kriz nedeniyle parlamentonun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve asker konuşlandırıldı. Gelişmeyi, Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko Telegram kanalından duyurdu.Gonçarenko, iktidardaki ‘Halkın Hizmetkarı’ grubunun yanı sıra diğer bazı fraksiyonlara mensup milletvekillerinin, parlamentonun bulunduğu bölgede kendilerine yönelik dayak ve provokasyon hazırlığı olduğu gerekçesiyle çarşamba günü Yüksek Rada’ya gelmeyi planlamadığını belirtti.Gonçarenko’nun aktardığına göre, çarşamba günü ‘Halkın Hizmetkarı’ ve diğer partilerden yaklaşık 60 milletvekili çalışmayı reddediyor. Bu durum, yarın yapılması planlanan Yüksek Rada oturumunun iptal edilmesi riskini doğuruyor.Gonçarenko, milletvekillerine yönelik “gösteri amaçlı bir darp” organize edilmesinin planlandığını, bunun amacının da Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) finansmanın devamı için gerekli olan bir yasa tasarısını kabul etmeye zorlamak olduğunu savundu. Daha önce de bazı medya figürleri aracılığıyla, Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanlığı Ofisine yakın çevrelerden parlamenterlere yönelik fiziksel şiddet tehditleri geldiğini iddia etmişti.Ukrayna hükümeti, ocak ayında IMF’den yeni bir kredi dilimi alabilmek için vergileri artırmayı kabul etmiş, ancak Başbakan Yuliya Sviridenko, ilgili yasa tasarısının Rada’dan geçmesi için yeterli oy olmayabileceğini belirtmişti. Mart ayında da, IMF kredisinin alınması için gerekli düzenlemelerden biri olan “dijital platformların vergilendirilmesi” yasa tasarısı parlamentoda reddedilmişti.
Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, aralarında iktidardaki ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinin üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 60 milletvekilinin, kendilerine yönelik darp ve provokasyon tehdidi nedeniyle çalışmayı reddettiğini, bunun da parlamento oturumunu riske attığını belirtti.
