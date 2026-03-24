İslam Memiş: '2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna artık inanmışsınızdır'
İslam Memiş: '2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna artık inanmışsınızdır'
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'daki savaş başta enerji ve ulaşım sektörünü derinden etkilerken petrol, altın ve gümüş piyasaları sert dalgalanmalar yaşıyor. Piyasalar uzmanı İslam... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T08:08+0300
2026-03-24T08:08+0300
2026-03-24T08:08+0300
ABD Başkanı Trump, dün Tahran’la “çok iyi” görüşmeler yaptığını söyleyerek İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları beş gün ertelediğini açıklamasının ardından brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşadı.İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump'ın açıklamasına yanıt olarak "Hayır, ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı. Sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor" dedi.Brent petrol yüzde 2,9 artışla 102,84 dolara yükseldi.Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:"2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna artık inanmışsınızdır. Daha yılın bitmesine 9 ay var. Üç ayda tüm enstrümanlarda sert dalgalanmalar gördük. Ancak bitti sanmayın, yıl sonuna kadar devam edecek. Düşüşleri, yükselişleri daha çok göreceğiz.""Altın fiyatları, her ne kadar savaş nedenli “manipülasyon fiyatlamasını” gündeme getirse de, kişisel öngörüm ve tahminimde bir revize ya da güncelleme yok. Yani, yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5 bin 880- 6 bin dolar seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor."
i̇slam memiş, abd, i̇ran
İslam Memiş: '2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna artık inanmışsınızdır'
Orta Doğu'daki savaş başta enerji ve ulaşım sektörünü derinden etkilerken petrol, altın ve gümüş piyasaları sert dalgalanmalar yaşıyor. Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında "Altın ve gümüş için panik yok fırsat var! 2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna artık inanmışsınızdır. Daha yılın bitmesine 9 ay var" dedi.
ABD Başkanı Trump, dün Tahran’la “çok iyi” görüşmeler yaptığını söyleyerek İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları beş gün ertelediğini açıklamasının ardından brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşadı.
İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump'ın açıklamasına yanıt olarak "Hayır, ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı. Sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor" dedi.
Brent petrol yüzde 2,9 artışla 102,84 dolara yükseldi.
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında
şunları kaydetti:
"2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna artık inanmışsınızdır. Daha yılın bitmesine 9 ay var. Üç ayda tüm enstrümanlarda sert dalgalanmalar gördük. Ancak bitti sanmayın, yıl sonuna kadar devam edecek. Düşüşleri, yükselişleri daha çok göreceğiz."
"Altın fiyatları, her ne kadar savaş nedenli “manipülasyon fiyatlamasını” gündeme getirse de, kişisel öngörüm ve tahminimde bir revize ya da güncelleme yok. Yani, yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5 bin 880- 6 bin dolar seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor."
Yatırımcının finansal okuryazarlık ve güçlü bir psikolojiye ihtiyacı olduğu bir süreç. Daha önce sık sık belirttiğim gibi; dönem manipülasyon dönemi. Dönem altın ve gümüşün spekülasyon aracı olarak kullanılacağı bir dönem.
Amaç çok net; “Altın ve gümüş artık güvenli liman değil” algısını yatırımcıya yerleştirmek.
Peki öyleyse neden merkez bankaları altın rezervlerini artırıyor, çılgınlar gibi altın stokluyor? Bugün dolar yükseliyor altın ve gümüş değer kaybediyor değil mi? Peki köşeye sıkıştırdıkları yatırımcı ve körfez ülkelerinin elinden ucuza altını kim hangi parayla topluyor?
Cevap: ABD, dolar ile.
Kazanan kim? ABD