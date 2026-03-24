İslam Memiş: '2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna artık inanmışsınızdır'

24.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, dün Tahran’la “çok iyi” görüşmeler yaptığını söyleyerek İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları beş gün ertelediğini açıklamasının ardından brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşadı.İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump'ın açıklamasına yanıt olarak "Hayır, ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı. Sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor" dedi.Brent petrol yüzde 2,9 artışla 102,84 dolara yükseldi.Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:"2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna artık inanmışsınızdır. Daha yılın bitmesine 9 ay var. Üç ayda tüm enstrümanlarda sert dalgalanmalar gördük. Ancak bitti sanmayın, yıl sonuna kadar devam edecek. Düşüşleri, yükselişleri daha çok göreceğiz.""Altın fiyatları, her ne kadar savaş nedenli “manipülasyon fiyatlamasını” gündeme getirse de, kişisel öngörüm ve tahminimde bir revize ya da güncelleme yok. Yani, yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5 bin 880- 6 bin dolar seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor."

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

