Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/irandan-turkiyeye-yapilan-dogalgaz-akisi-durduruldu-1104468775.html
İran'dan Türkiye'ye yapılan doğalgaz akışı durduruldu
Sputnik Türkiye
İran’daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırı sonrası Türkiye’ye doğal gaz akışı durdu. Bölgedeki karşılıklı saldırılar enerji piyasalarını sarsarken... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T16:18+0300
ekonomi̇
bloomberg
i̇ran
rusya
türkiye
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104112564_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce2ffd1a6a8008b37927f8bfde1e930d.png
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104112564_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_81cd5b30894717ad55dd27765697330e.png
1920
1920
true
bloomberg, i̇ran, rusya, türkiye, ortadoğu
16:18 24.03.2026
© FotoğrafDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İran’daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırı sonrası Türkiye’ye doğal gaz akışı durdu. Bölgedeki karşılıklı saldırılar enerji piyasalarını sarsarken, Avrupa gaz fiyatları son 3 yılın zirvesine çıktı. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’dan gelen gaz ile stoklarına yönelirken, belirsizlik sürüyor.
İran ile Türkiye arasındaki enerji hattında kritik bir kesinti yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İran’ın en büyük doğal gaz üretim alanlarından biri olan Güney Pars gaz sahasına düzenlenen saldırının ardından Türkiye’ye yönelik doğal gaz sevkiyatı durduruldu. Teknik ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğü, ancak akışın ne zaman normale döneceğine ilişkin net bir takvim bulunmadığı bildirildi.

Saldırılar enerji krizini tetikledi

Bloomberg’in aktardığına göre, 18 Mart’ta İsrail’in İran’daki Güney Pars sahasını hedef alması, bölgede zincirleme bir gerilimi tetikledi. Tahran yönetimi ise buna karşılık Basra Körfezi’ndeki enerji altyapılarını hedef aldı.
Bu kapsamda Katar’daki ve küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılayan Ras Laffan tesisleri de saldırıların odağına girdi. Karşılıklı hamleler, Orta Doğu’da enerji güvenliği endişelerini zirveye taşıdı.
Avrupa gaz fiyatları rekor seviyede
Bölgedeki gerilim yalnızca arzı değil fiyatları da sert şekilde etkiledi. Avrupa gaz vadeli işlemleri son üç yılın en yüksek seviyesine yükselirken, fiyatların savaş öncesi döneme göre %66 daha yüksek seyrettiği belirtildi.
Uzmanlar, enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde küresel gaz piyasasında daha derin dalgalanmaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
Kuveyt'teki Al Udeyd üzerindeki ABD 82. Tümeni askerleri (Ağustos 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
DÜNYA
15:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
