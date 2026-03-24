İran'dan Türkiye'ye yapılan doğalgaz akışı durduruldu

Sputnik Türkiye

İran’daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırı sonrası Türkiye’ye doğal gaz akışı durdu. Bölgedeki karşılıklı saldırılar enerji piyasalarını sarsarken... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

İran ile Türkiye arasındaki enerji hattında kritik bir kesinti yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İran’ın en büyük doğal gaz üretim alanlarından biri olan Güney Pars gaz sahasına düzenlenen saldırının ardından Türkiye’ye yönelik doğal gaz sevkiyatı durduruldu. Teknik ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğü, ancak akışın ne zaman normale döneceğine ilişkin net bir takvim bulunmadığı bildirildi.Saldırılar enerji krizini tetiklediBloomberg’in aktardığına göre, 18 Mart’ta İsrail’in İran’daki Güney Pars sahasını hedef alması, bölgede zincirleme bir gerilimi tetikledi. Tahran yönetimi ise buna karşılık Basra Körfezi’ndeki enerji altyapılarını hedef aldı.Bu kapsamda Katar’daki ve küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini karşılayan Ras Laffan tesisleri de saldırıların odağına girdi. Karşılıklı hamleler, Orta Doğu’da enerji güvenliği endişelerini zirveye taşıdı.Avrupa gaz fiyatları rekor seviyedeBölgedeki gerilim yalnızca arzı değil fiyatları da sert şekilde etkiledi. Avrupa gaz vadeli işlemleri son üç yılın en yüksek seviyesine yükselirken, fiyatların savaş öncesi döneme göre %66 daha yüksek seyrettiği belirtildi.Uzmanlar, enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde küresel gaz piyasasında daha derin dalgalanmaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

